Прогуляемся пр Promenade Fleury?

Торговая и туристическая улица на севере Монреаля, которая начинается неподалёку от станции метро Henri-Bourassa.

Улица Promenade Fleury в Монреале – это одна из самых живописных и улиц в городе. Она пересекает район Аунсик (Ahuntsic), расположенный в северной части Монреаля. Начиная от парка Аунсик, расположенного около станции метро Henri-Bourassa, эта улица становится большим торговым центром, длиною в полтора километра.

На Promenade Fleury можно найти десятки магазинов, кафе, ресторанов, баров и других заведений, которые создают атмосферу маленького городка в большом городе. На этой улице также регулярно проходят различные культурные и общественные мероприятия, фестивали, концерты, выставки и ярмарки. По данна этой улице находится около пятидесяти ресторанов, кафе, баров и других мест, где можно поесть и пропустить стаканчик-другой. Это довольно много, и учитывая, что длина улицы составляет около 1,5 километра, то этоозначает, что на каждые 30 метров приходится одно заведение «общественного питания», причём здесь можно выбрать блюдо на любой вкус и бюджет, от французской кухни до суши, от изсканной кофейни до ресторанчиков сетей быстрого питания. Вне всякого сомнения, Promenade Fleury – одна из самых гастрономических улиц в Монреале, которая соперничает с улицей St-Hubert (Plaza St-Hubert), с avenue Mont-Royal и с самой Sainte-Catherine.

Но кроме ресторанов и баров, здесь можно найти бутики модной одежды, обувные магазины, магазины украшений, книжные лавки, магазины электроники, аптеки, магазины товаров для животных, для украшений, цветочные магазины и многое другое.

Здесь есть мастерские всех типов – от изготовления ключей до ателье художников, которые напишут ваш портрет. Здесь же много фирм и агентств, обслуживающих жителей города — от агентств по торговле недвижимостью до туристических, от нотариальных и адвокатских контор до фирм, предлагающих услуги по ремонту жилищ.

Заметим напоследок, что начало торговой карьере улицы Fleury было положено ещё в 1984 году, то есть, сорок лет назад. Сегодня же на ней работает около двухсот пятидесяти коммерческих предприятий всех типов.

Улица Promenade Fleury привлекает как местных жителей, так и туристов, которые хотят насладиться колоритом и очарованием этого места.