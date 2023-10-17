“Давайте негромко, давайте вполголоса”: умер композитор Геннадий Гладков

Советский и российский композитор, народный артист России Геннадий Гладков, умер вчера в Москве. Об этом сообщили ведущие информационные агентства.

“Давайте негромко, давайте вполголоса, давайте простимся светло!”

Советский и российский композитор, народный артист России Геннадий Гладков, умер вчера в Москве. Об этом сообщили ведущие информационные агентства.

Гладков родился в 1935 году в Москве в семье музыкантов. С детства занимался музыкой. Во время учебы в Московской консерватории, в 1961 году, написал музыку к спектаклю «Друг детства» театра «Современник». Тогда же начал работать для кино. В 1965 году выпустил свою первую пластинку «Волшебник Изумрудного города».

Ушедший гениальный Маэстро— автор музыки к популярным фильмам, мультфильмам, спектаклям и мюзиклам. Геннадий Игоревич получил широкую известность после того, как в 1969 году вышел мультфильм «Бременские музыканты», композитором которого он стал. Гладков работал над продолжением мультфильма «По следам бременских музыкантов» (1973), где также спел партию Глупого короля. Он написал музыку к таким анимационным фильмам, как «Малыш и Карлсон», «Голубой щенок», «Как львенок и черепаха пели песню», «Ну, погоди!» и многим другим мультфильмам, которые прошли сквозь детство каждого советского ребенка.

Музыка Гладкова звучит в фильмах «Джентльмены удачи», «Точка, точка, запятая…», «После дождичка в четверг», «Человек с бульвара Капуцинов», «Собака на сене», «Новогодние приключения Маши и Вити» и многих-многих других.

Геннадий Игоревич много сотрудничал с великим режиссером Марком Захаровым и написал музыку к ряду его спектаклей, а также практически ко всем его фильмам, в числе которых такие всеми нами любимые, как “12 стульев”, “Обыкновенное чудо”и “Формула любви”. Вчера на своей странице в соцсети Александра Марковна Захарова назвала Геннадия Гладкова другом своего отца. Два Гения вчера встретились в Поднебесье…

Сложно поверить и представить себе, что более чем сотне художественных и анимационных лент звучит великолепная музыка Гладкова. И, тем не мнее, – это так. Все это он — Геннадий Игоревич, такой разный, такой непохожий, умевший с помощью нот написать портрет героев и передать особое настроение.

Ушел композитор, чьи работы были признанными шедеврами. Все, без исключения. Геннадий Гладков был одним из самых великих композиторов страны, который внес невероятнейший вклад в киномузыку и музыку театра.

“Конечно, ужасно! Нелепо! Бессмысленно!”….

Светлая память, Маэстро!