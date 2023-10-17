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Общество Здоровье, медицина Как часто люди посещают отделения Скорой помощи
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А пациентам приходится ждать часами.

Как часто люди посещают отделения Скорой помощи

Megan Jorgensen Окт 17, 2023 Здоровье, медицина, Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Общество, Психология Оставить комментарий 53 Просмотров

На 1 процент жителей Квебека приходится 20% посещений отделений Скорой помощи

Цифры не самые приятные, но пока нет чёткого ответа, как помочь людям, которые считают себя очень больными и постоянно обращаются в отделения Скорой помощи.

Согласно оценке журналистов газеты Le Soleil, на 1 процент квебекцев приходится 20% всех посещений отделений скорой помощи (urgence) в Квебеке. То есть, этот процент занимает время и усилия 20% медиков и обслуживающего персонала больниц. Эти постоянные пациенты посещают отделения скорой помощи от пяти раз в году до десятков раз, как правило, без показаний, без необходимости срочного вмешательства врачей. Эти лица часта становится объектом критики, так как даже персонал больниц ворчит по их поводу и указывает пальцем на уже привычных завсегдатаев больничных покоев, мол, опять вон пришла, будет жаловаться на небольшую болячку. Ещё сильнее реагируют родственники, которое не просто бурчат, а зачастую злятся на такие пациентов – “ну что ты опять в больницу отправилась, людей от дела отрываешь, нас заставляешь тебя отвезти” и т.д.

К сожалению, на самом деле причин частого или относительно частого и регулярного посещения отделений скорой помощи две – в первую очередь, это действительно хронические боли, регулярно возникающие приступы боли в спине, в ногах, в желудке, да в любом месте организма. И если домашние средства и рекомендуемые врачом лекарства не помогают, приходится добираться до больницы. Тут ничего не поделаешь.

Вторая причина сложнее – в этот процент “частых пациентов” входят лица с повышенной нервозностью. Это разновидность болезни, далеко не самой опасной, но неприятной. И явление, скорее нуждается в понимании и сочуствии по отношению к приверженцам частых визитов в отделения Скорой помощи. Те же пациенты постоянно навещают врачей в клиниках, записываются на приём к специалистам и проводят на приёмах у врача долгие часы.

По данным министерства Здравоохранения, в 2019 году, то есть, до пандемии, на 101 тысячу человек в Квебеке пришлось 717 тысяч посещений отделений Скорой помощи, тогда как за весь год их было всего 3,7 миллионов. Сегодня, после всех переживаний, связанных с пандемией, экономикой и другими событиями, ситуация ещё более осложнилось – люди нервничают всё больше и, тем самым, часть из них переходит в разряд “постоянных пациентов”. По Квебеку в совокупности статистики пока нет, но, например, в районе Эстри в 2022 году число таких пациентов достигло 26,4 процента. И Эстри не исключение, а правило.

Излишне пояснять, как ситуация влияет на общее время ожидания в приёмном покое теми, кому действительно требуется скороая помощь.

Что делать и как помочь мнительным пациентам? Сложно сказать. Пока единственный путь, это пытаться создавать вокруг них благожелательную атмосферу, оберегать, по возможности, от стрессов и избегать конфликтов. Но всё это паллиативные методы, которые в корне проблему не решают.

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