На 1 процент жителей Квебека приходится 20% посещений отделений Скорой помощи

Цифры не самые приятные, но пока нет чёткого ответа, как помочь людям, которые считают себя очень больными и постоянно обращаются в отделения Скорой помощи.

Согласно оценке журналистов газеты Le Soleil, на 1 процент квебекцев приходится 20% всех посещений отделений скорой помощи (urgence) в Квебеке. То есть, этот процент занимает время и усилия 20% медиков и обслуживающего персонала больниц. Эти постоянные пациенты посещают отделения скорой помощи от пяти раз в году до десятков раз, как правило, без показаний, без необходимости срочного вмешательства врачей. Эти лица часта становится объектом критики, так как даже персонал больниц ворчит по их поводу и указывает пальцем на уже привычных завсегдатаев больничных покоев, мол, опять вон пришла, будет жаловаться на небольшую болячку. Ещё сильнее реагируют родственники, которое не просто бурчат, а зачастую злятся на такие пациентов – “ну что ты опять в больницу отправилась, людей от дела отрываешь, нас заставляешь тебя отвезти” и т.д.

К сожалению, на самом деле причин частого или относительно частого и регулярного посещения отделений скорой помощи две – в первую очередь, это действительно хронические боли, регулярно возникающие приступы боли в спине, в ногах, в желудке, да в любом месте организма. И если домашние средства и рекомендуемые врачом лекарства не помогают, приходится добираться до больницы. Тут ничего не поделаешь.

Вторая причина сложнее – в этот процент “частых пациентов” входят лица с повышенной нервозностью. Это разновидность болезни, далеко не самой опасной, но неприятной. И явление, скорее нуждается в понимании и сочуствии по отношению к приверженцам частых визитов в отделения Скорой помощи. Те же пациенты постоянно навещают врачей в клиниках, записываются на приём к специалистам и проводят на приёмах у врача долгие часы.

По данным министерства Здравоохранения, в 2019 году, то есть, до пандемии, на 101 тысячу человек в Квебеке пришлось 717 тысяч посещений отделений Скорой помощи, тогда как за весь год их было всего 3,7 миллионов. Сегодня, после всех переживаний, связанных с пандемией, экономикой и другими событиями, ситуация ещё более осложнилось – люди нервничают всё больше и, тем самым, часть из них переходит в разряд “постоянных пациентов”. По Квебеку в совокупности статистики пока нет, но, например, в районе Эстри в 2022 году число таких пациентов достигло 26,4 процента. И Эстри не исключение, а правило.

Излишне пояснять, как ситуация влияет на общее время ожидания в приёмном покое теми, кому действительно требуется скороая помощь.

Что делать и как помочь мнительным пациентам? Сложно сказать. Пока единственный путь, это пытаться создавать вокруг них благожелательную атмосферу, оберегать, по возможности, от стрессов и избегать конфликтов. Но всё это паллиативные методы, которые в корне проблему не решают.