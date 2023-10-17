В Канаде медведь проник на заправку и утащил упаковку мармеладных мишек

В Канаде на острове Ванкувер медведь зашёл в магазин на заправке и стал ходить мимо стеллажей в поисках чего-нибудь вкусного.

В Канаде на острове Ванкувер медведь зашёл в магазин на заправке и стал ходить мимо стеллажей в поисках чего-нибудь вкусного. Визит косолапого был снят на камеру наблюдения.

Медведь спокойно расхаживал по пустому магазину. Посетителей в тот момент не было. Продавец пил кофе за прилавком и не сразу заметил «гостя», а медведь в то время уже не только присмотрел себе угощение, но и схватил его в пасть. Выбор зверя упал на мармеладных мишек. Только когда медведь направился к выходу, продавец увидел его.

«Мистер Медведь потом отправился на парковку и съел их», — говорит владелец магазина.

Хищник вёл себя абсолютно неагрессивно и очень удивил своим появлением продавца и его жену.

«Я подумала, что это очень здорово. Очевидно, что медведь сладкоежка», — пошутила женщина.

Видео этого забавного случая можно посмотреть здесь: http://www.cbc.ca/player/play/2271692867712