Канадские ученые обнаружили связь между вейпингом и хроническим стрессом

Специалисты крупной педиатрической канадской больницы SickKid обнаружили связь между вейпингом и хроническим стрессом. Ученые-исследователи сообщают, что привычка ухудшает состояние здоровья.

Специалисты крупной педиатрической канадской больницы SickKid обнаружили связь между вейпингом и хроническим стрессом. Ученые-исследователи сообщают, что привычка ухудшает состояние здоровья.

Результаты работы обнародовало авторитетное издание SciTechDaily, согласно опубликованным материалам, существует связь между использованием вейпов и состоянием здоровья человека. В своем труде ученые провели анализ материалов опроса Canadian Health Measures Surveys.

Он включал исследование данных свыше 900 человек возрастом от 15 до 30 лет. При этом почти 13 процентов респондентов, а именно 115, курили электронные сигареты. Статистика опрошенных показала, что стрессовые ситуации случались в жизни чаще у пользующихся вейпами.

Причем это состояние имело хронический характер, что приводило к развитию тревожного состояния и тревоге. Кроме того, электронные сигареты оказались опасны понижением качества жизни. При этом авторы исследования отмечали, что именно вейпы, как и обычные сигареты, а также алкоголь, люди иногда употребляют для обратного, – снятия стресса.

Однако в итоге такие увлечения способствуют именно ухудшению состояния здоровья и в частности, нервной системы. В свою очередь, этот процесс вызывает еще большую привязанность к курению, и даже зависимость от него.