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Новости Аграрии обеих Америк вырастили меньше фасоли
Haricots rouges
Красная фасоль.

Аграрии обеих Америк вырастили меньше фасоли

Виктория Христова Окт 17, 2023 Новости, Новости Америки Комментарии к записи Аграрии обеих Америк вырастили меньше фасоли отключены 36 Просмотров

Производство фасоли в США снизилось на 13% от уровня прошлого года до 1,02 млн тонн, 16 октября сообщает сетевое издание The Western Producer со ссылкой на данные министерства сельского хозяйства США (USDA).

Производство фасоли в США снизилось на 13% от уровня прошлого года до 1,02 млн тонн, 16 октября сообщает сетевое издание The Western Producer со ссылкой на данные министерства сельского хозяйства США (USDA).

Посевные площади под фасолью в США снизились на 5,3%, а урожайность на 7,1%. Фасоли сорта пинто произвели 401 370 тонн, на 18% меньше, чем в 2022 году, белой фасоли нэви получили 133 646 тонн, также меньше на 18%. Черной фасоли ожидают получить 272 713 тонн.

Наибольшее падение производство произошло в штате Северная Дакота, где собрали 365 508 тонн, на 100 000 тонн меньше, чем годом ранее.

«Трудно сказать, на каком уровне будет цена, но, если в целом вы увидите снижение производства, это, я думаю, позитивно для рынка», — заявил канадский специалист по специальным культурам Деннис Ланге.

Производство фасоли в Канаде оценивается в 277 000 тонн, на 12% меньше, чем в прошлом году.

Аналитическое агентство Stat Publishing сообщило, что Бразилия в 2024 году планирует увеличить посевные площади на 3,5% до 6,88 млн акров (2,78 млн га).

В Аргентине из-за рекордной засухи производство фасоли в текущем году сократилось на 19%. Слабый урожай черной фасоли в Аргентине частично компенсируется большим урожаем в Бразилии.

Урожай белой фасоли упал на 32% до 145 тыс. тонн, а черной на 16% до 153 тыс. тонн. По данным GPC, аргентинским фермерам удалось увеличить производство красной фасоли на 36% до 54 110 тонн и розовой на 18% до 21 370 тонн.

Производители высадили красную и розовую фасоль после гибели посевов белой алюбии из-за засухи поскольку этим сортам для созревания требуется примерно на 30 дней меньше.

 

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