Канада направит гуманитарную помощь Палестине и Израилю

Канадские власти выделили средства на оказание гуманитарной помощи Палестине и Израилю, 16 октября заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время выступления в парламенте.

Канадские власти выделили средства на оказание гуманитарной помощи Палестине и Израилю, 16 октября заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время выступления в парламенте.

В ходе выступления он рассказал, что было принято решение выделить 10 миллионов канадских долларов на оказание гуманитарной помощи, которая в себя включает «предметы первой необходимости, такие как еда, вода и неотложная медицинская помощь».

Также он добавил, что эта помощь предназначена пострадавшим на Западном берегу реки Иордан, в секторе Газа и Израиле.

При этом Трюдо напомнил, что организация ХАМАС признана в Канаде террористической и указанная помощь не попадет в руки боевикам организации, так как они «не представляют палестинский народ».

«Они не борцы за свободу, они не являются сопротивлением. Они — террористы», — заявил премьер-министр.

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС начали атаку на Израиль. Его территория подверглась массированному удару. Боевики заявили, что выпустили 5000 ракет. Израильские военные заявили о 3000.

Из сектора Газа Израиль атаковали наземные силы ХАМАС. Были захвачены некоторые поселения и военные объекты Израиля.

Израильская армия начала ответную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Была объявлена мобилизация резервистов.

По Газе наносятся массированные удары. Множество домов разрушены. Израиль объявил блокаду сектора Газа и отключил подачу туда воды и электричества, запретил поставки продовольствия и топлива.