Как узнать, что у вашего организма проблема с плохим кровообращением? Несколько показательных признаков

Несколько признаков, которые могут свидетельствовать о том, что у вашего организма есть проблемы с кровообращением. Лучше обратить внимание на этот процесс заранее.

В Канаде почти каждый третий взрослый страдает от плохого кровообращения. Этот процент страдающих от проблемы соответствует общемировым показателям. И о сложностях в системе кровообращения могут свидетельствовать несколько предупреждающих признаков – тяжесть в ногах, холодные ступни, покалывание:

На какие симптомы следует обратить внимание в первую очередь:

У вас опухшие ноги и ступни, тяжесть в ногах? : Речь о том, что в этих частях тела накапливается и не желает уходить вода. Задержка воды в ногах и ступнях часто свидетельствует о плохом кровообращении. Симптом может проявляться и опухшими лодыжками, и чувством тяжести в ногах. То есть, в нижних конечностях застаивается жидкость, она не уходит, потому что кровообращение недостаточно работает на удаление жидкости из этих мест. Тяжесть в ногах часто объясняется плохим «венозным возвратом», то есть венозной недостаточностью.

Следы на икрах или на лодыжках: Если в конце дня вы заметили, что остаётся след от носков на икрах или лодыжках, возможно, речь об отёке. И тогда проследите за своими ощущениями – Вы чувствуете покалывание или онемение? Если «да», то ответ, к сожалению, почти наверняка один — именно плохое кровообращение приводит к онемению, покалыванию или ощущению холода в конечностях, особенно в ногах и руках. Покалывание в ногах может быть вызвано накоплением токсинов. Желательно обратиться к врачу

Мышечные судоро:ги (особенно в ногах): явный признак плохого кровообращения.

Варикозное расширение вен (или же их искривление): тоже симптом той же болезни. Эффект может быть хорошо виден под кожей, вызывать чувство дискомфорта, неприятные ощущения и тяжесть в ногах. Но чтобы чётко определить наличие варикозного расширения вен, необходимо провести ультразвуковую допплерографию, которая измерит кровоток и кровообращение!

Заметим, что у почти 70% женщин, начиная с 35 лет (примерно) эти неприятные ощущения присутствуют, у мужчин немного меньше, но они тоже не застрахованы от этих проблем.

Часто помогают небольшие хитрости, например, компрессионные чулки. И всё-таки, лучше всего обратиться к специалисту-медику.

Успехов!