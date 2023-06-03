Бобры – неизвестные инженеры бореальных лесов

Прогуливаясь возле реки, вам, возможно, встречались пни с конусообразной вершиной. И, скорее всего, вы знаете, что эти деревья срезал крупный грызун с плоским хвостом, известный как бобр. Вот что о них говорят профессоры Мигель Жирона и Гийом Гросбуа, а также магистр экологии Мелани Арсено – все трое из Квебекского Университета Абитиби-Темискаминг (UQAT):

Прогуливаясь возле реки, вам, возможно, встречались пни с конусообразной вершиной. И, скорее всего, вы знаете, что эти деревья срезал крупный грызун с плоским хвостом, известный как бобр. Вот что о них говорят профессоры Мигель Жирона и Гийом Гросбуа, а также магистр экологии Мелани Арсено – все трое из Квебекского Университета Абитиби-Темискаминг (UQAT):

“Бобр – единственный в Северном полушарии вид млекопитающих, кроме человека, способный свалить в лесу зрелое дерево. В бореальных лесах этот грызун играет роль инженера экосистемы. Другими словами, бобры создают новые места обитания, строя плотины, поднимающие уровень воды. Люди считают, что им хорошо известны разрушительные последствия присутствия бобров в лесах. Но когда дело доходит до разрешения устойчивым образом конфликтов, спровоцированных бобрами, мы в действительности плохо понимаем динамику захвата территории этими крупными полуводными грызунами.

Чтобы глубже разобраться в этой динамике, канадские специалисты из UQAT решили провести собственное исследование, учитывая, что в регионе Абитиби-Темискаминг самая высокая плотность колоний канадского бобра по территории Квебека.

Бобр живет на стыке водной и лесной сред, поэтому его «работа» усиливает взаимодействие между этими двумя экосистемами. Бобр также является неотъемлемой частью естественных беспорядков, наблюдаемых в бореальных лесах.

Бобровые постройки влияют на структуру растительных насаждений и формируют неоднородность ландшафта. Заводи, создаваемые бобрами на реках, задерживают воду, замедляют течение, заполняют резервуары подземных вод, защищают растительность от лесных пожаров и увеличивают биоразнообразие, образуя новые места обитания, подходящие для многих видов существ.

Большая часть состава бореального леса в Канаде сегодня является результатом чередования растительных видов, процветавших в промежутках (вырубках) в лесного пространства, созданных бобрами. В последнее время канадские управляющие земельными ресурсами выступают за более экосистемный подход к распоряжению лесными массивами. В этом подходе также будет учтена симуляция беспорядка, традиционно создаваемого бобрами.

При естественном присутствии бобров на территории леса становится возможным учитывать историю предпринимаемых ими локальных нарушений лесного пространства, повышающего устойчивость древостоев к будущим нарушениям.”

Еще несколько интересных моментов из исследования профессоров: “Бобр строит домик, чтобы защитить себя от хищников, используя хатку в качестве укрытия и для хранения пищи. Это крупный грызун предпочитает пологие участки с мягким субстратом, где уровень воды стабилен, а скорость течения низкая. Бобры живут в своих хатках колониями от двух до восьми особей одной семьи.

Недавние исследования показали, что колонии бобров занимают один такой домик в среднем два с половиной года, зачастую на «своей» территории у них более одного домика. Бобры выбирают «жилую» хатку в соответствии со своими потребностями. Например, они выберут тот домик, к которому ближе расположены летние пищевые ресурсы, такие как водные растения, которыми бобры любят кормиться.”

Ученым известно, что эти грызуны питаются в основном лиственными деревьями, такими как осина, ива или дуб. Поскольку эти виды лиственных не всегда доминируют в бореальных лесах (обычно они населены хвойными деревьями), имеет смысл разобраться со стратегиями питания бобров в этом типе леса.

Пространственное использование территории (иначе зона влияния) может варьироваться в зависимости от доступных пищевых ресурсов. Другими естественными ограничителями размеров зоны влияния являются подвижность животного и угроза хищников. Для изучения этого механизма необходимо реконструировать схему заселения и чередования хаток в нескольких бобровых колониях.

Недостаток научных знаний по этому вопросу отчасти объясняется сложностями изучения образа жизни животного, ведущего ночное, полуводное существование. Из-за формы шеи и хвоста у бобра исследователям не удается использовать телеметрические ошейники, чтобы отслеживать их передвижения дистанционно. Поэтому ученые из UQAT выбрали модель личного наблюдения за бобрами в дикой природе Квебека, используя сбор дендроэкологических данных и применяя анализ стабильных изотопов – это проект запланирован на лето 2023-го.

Дендроэкология, по словам автором статьи, предоставит информацию о занятости бобровых хаток. Другими словами, будет выполнено изучение годичных колец роста деревьев в экологическом контексте, для построения профиля занятости бобровых хаток с течением времени.

Специалисты из UQAT также используют стабильные изотопы, извлеченные из сотни или около того бобровых туш, добытых охотниками в Абитиби-Темискаминг. Эти изотопы широко используются в экологии, позволяя исследователям реконструировать рацион животного. Авторы статьи поясняют, что изотоп – это атом определенного элемента, имеющий другое число нейтронов, чем атом, обнаруженный в чистом состоянии (т.е. неизмененный). Используемые методы анализа основаны на сравнении уровня изотопа, обнаруженного в организме, с контрольным уровнем.