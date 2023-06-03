96-летняя жительница Канады пробежала марафон и установила мировой рекорд

96-летняя жительница Канады Реджинн Фэйрхед пробежала марафон Tamarack Ottawa Race Weekend в пять километров и установила мировой рекорд.

96-летняя жительница Канады Реджинн Фэйрхед пробежала марафон Tamarack Ottawa Race Weekend в пять километров и установила мировой рекорд.

Так, Реджинн преодолела дистанцию за 51 минуту 9 секунд, показав лучший результат среди женщин в возрасте от 95 до 99 лет. Предыдущий рекорд принадлежал 97-летней американке Бетти Линдберг, пробежавшей аналогичное расстояние за 55 минут и 48 секунд.

Большую часть жизни Фэйрхед играла в боулинг и занималась верховой ездой. Женщина только недавно начала бегать, но зато теперь она регулярно участвует в марафонах. Так, именно в прошлом году Реджинн поставила перед собой задачу побить рекорд Бетти: для этого она начала заниматься с тренером по бегу и прошла курс физиотерапии.

«Я горда тем, что сделала. Но также я рада, что все закончилось, — иронично отметила Фэйрхед после марафона. — Если я буду участвовать в марафоне в следующем году, то только для удовольствия. Я не собираюсь побеждать. Я уже выиграла. Думаю, с меня достаточно».