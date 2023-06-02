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Отдых Афиша 10 новинок eTVnet, которые нужно непременно посмотреть на этой неделе

10 новинок eTVnet, которые нужно непременно посмотреть на этой неделе

Виктория Христова Июн 2, 2023 Афиша, Новости Комментарии к записи 10 новинок eTVnet, которые нужно непременно посмотреть на этой неделе отключены 21 Просмотров

Вы слышали о сервисе интерактивного ТВ eTVnet? Да-да, о том самом, где в любое время можно смотреть фильмы, сериалы, телешоу, документалистику, мультики, концерты, юмор, детские передачи и спортивные трансляции и с недавних пор онлайн-кинотеатр START.

О единственном сервисе, где все передачи из архива можно смотреть БЕЗ РЕКЛАМЫ! О сервисе, который позволяет смотреть более 200 каналов в прямом эфире и в записи за 2 недели. О том сервисе, который смотрят все ваши друзья. Подписывайтесь и вы и включайте вот эти десять новинок недели! Есть вопросы? Звоните: +1 (855) 251-65 45

Кошка

Смотри криминальный триллер “Кошка” на START с подпиской eTVnet!

В полицию Калининграда возвращается Оксана Кошкина — следователь по особо важным делам. Еще в детстве она пережила страшную трагедию и с тех пор помнит только фрагменты произошедшего. Когда в городе начинают исчезать дети, Кошкина понимает, что за этим стоит масштабная преступная схема, которая коснулась и ее.

MONEYпуляторы

Смотри документальный фильм “MONEYпуляторы” на START с подпиской eTVnet!

У них нет специального образования, но порой они действуют увереннее опытных психологов. Заставляют испытывать эйфорию и восторг, а еще — боль и страх. Прикрываются высокими должностями, одаривают бриллиантами и предлагают начать совместный бизнес. Отношения с ними захватывают, но в конце концов «возлюбленные» неизбежно обнаруживают, что оказались обмануты. Четыре одинокие женщины, попавшие в ловушки романтических аферистов, расскажут свои истории.

Команда Матч

Смотри мультсериал “Команда Матч” на START с подпиской eTVnet!

Экс-чемпион Лев Борисович открывает спортивную секцию. Приглашаются все, даже самые маленькие, неловкие и неопытные зверята. Ученикам предстоит много интересного: тренировки тела и духа, наставления и упражнения от тренера, полезные уроки в спорте и жизни. 

Женский приговор

 

Смотри детективную драму “Женский приговор” на START с подпиской eTVnet!

Судья Ирина Полякова получает дело, которое может решить ее личные и профессиональные проблемы. Нужно лишь быстро вынести приговор молодому рок-музыканту, подозреваемому в серии убийств. Вершить правосудие помогают народные заседатели — ассистентка хирурга Наталья и школьный директор Надежда. Но их вопросы заставляют Ирину сомневаться в том, что следствие вели тщательно и непредвзято. Только объединив усилия, женщины смогут докопаться до истины.

Нереальная история

Смотри комедийный сериал “Нереальная история” на START с подпиской eTVnet! 

Звёзды скетч-шоу «6 кадров» и «Даёшь молодёжь!» в историко-сатирическом альманахе. Много ли интересного вы помните из учебников истории? А сколько невероятных событий не вошло в книги — и не счесть! Не отчаивайтесь — пробел в знаниях всегда можно восполнить.

Облепиховое лето

Смотри фильм “Облепиховое лето” на START с подпиской eTVnet! 

О жизни и гибели великого советского драматурга Александра Вампилова. Смелые пьесы Александра Вампилова пронизаны безотцовщиной. И всю жизнь по завету отца он решал — пойти против течения или совести. От писателей-диссидентов ждут перемен и свободы, но могут ли романы и стихи добиться большего, чем решительные действия?

На линии жизни

Смотри фильм “На линии жизни” на START с подпиской eTVnet! 

В мирной стране госпиталь – это обычная больница, только для военнослужащих. Хирург Сергей Задорожный не собирался долго здесь задерживаться. Для него работа в госпитале – лишь передышка между командировками в самые горячие точки планеты в составе миротворческих миссий ООН. Однако жизнь оборачивается по своему: события на Майдане, а далее АТО на востоке Украины превращают коллектив госпиталя в настоящий отряд, сражающийся на линии медицинского фронта. 

База Эхо Прием

Смотри драму “База Эхо Прием” на START с подпиской eTVnet! 

Антон — эксцентричный и искренний московский подросток, пытающийся наладить контакт с паранормальным и помогать старшему брату Косте в его авантюрных попытках заработать деньги. Среди всей это неразберихи ему по-настоящему не хватает мамы, которая умерла при случайных обстоятельствах, и, как умеет, он поддерживает с ней связь.

Как разжечь потухший огонь

Смотри трагикомедию “Как разжечь потухший огонь” на START с подпиской eTVnet! 

Трагикомедия об эксцентричном изобретателе Валентине, который пытается вернуть пламя чувств в совершенно остывшие отношения с возлюбленной, но крайне необычным способом. Жюри фестиваля «Короче-2021» единодушно выбрало эту работу лучшей среди игровых участников конкурса.

Жених

Смотри комедию “Жених” на START с подпиской eTVnet! 

На 9 мая немец Гельмут приезжает в российскую деревню — делать предложение русской красавице Алёне. Правда, её бывший муж не намерен сдаваться без боя. И в этом бою ещё поучаствуют пьяный танкист, робкий дагестанец и злопамятная змея.

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