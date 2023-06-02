Рекордное количество католиков совершает паломничество из Парижа в Шартр. Канадцы – среди них

Рекордное количество участников в 41-м ежегодном пешем паломничестве из Парижа в Шартр примерно в 100 км от французской столицы зафиксировано в этом году. Тема шествия в этом году 27–29 мая — «Евхаристическое спасение душ», в нем приняли участие 16 000 человек.

Рекордное количество участников в 41-м ежегодном пешем паломничестве из Парижа в Шартр примерно в 100 км от французской столицы зафиксировано в этом году. Тема шествия в этом году 27–29 мая — «Евхаристическое спасение душ», в нем приняли участие 16 000 человек.

От национальных телевизионных выпусков новостей до радиопередач и подкастов, средства массовой информации по всей Франции в эту Пятидесятницу освещали ежегодное паломничество из Парижа в Шартр.

«Паломничество — это великая школа веры, которая учит нас тому, что мы должны подходить к каждому индивидуально, что нельзя применять универсальные модели служения и что в каждом человеке мы должны видеть прошлое, но также и будущее», — заявил о. Матеуш Маркевич, генеральный секретарь Института Доброго Пастыря в Курталене (Франция), принимавший участие в паломничестве шесть раз.

«Молодые люди, которые массово записываются в паломничество, ищут чего-то стабильного, связи с теми, кто был здесь до них», — сказал о. Маркевич. Важным символом этого постоянства веры в паломничестве этого года было то, что паломники несли с собой череп святого Фомы Аквинского, который в этом году совершает поездку по Франции в преддверии 700-летия канонизации святого 18 июля.

Эрве Роллан, вице-президент Нотр-Дам де Кретьенте, организатор паломничества, сказал, что прошел этот маршрут более 30 раз, всегда помня слова св. Иоанна Павла II.

«В 1980 году Папа Иоанн Павел II призвал Францию ​​своими словами: „Франция, старшая дочь Церкви, верны ли вы обещаниям вашего крещения?“, — сказал он. Франция должна была возглавить христианский мир, и нам нужно было что-то с этим делать».

В 1982 году группа французских паломников присоединилась к традиционному пешеходному паломничеству в польский Ченстохов, где находится знаменитый Ясногурское святилище Богоматери. Там французы решили, «что нам нужно сделать то же самое для Западной Европы. Так это началось во Франции в 1983 году», — напомнил о. Роллан.

Шартр на протяжении веков был местом паломничества французов. В 876 году король Карл III Толстый, подарил Шартрскому собору реликвию, которая и по сей день является одной из самых важных во Франции, — покрывало Девы Марии.

Согласно традиции, покрывало — кусок простого кремового шелка, датируемый первым веком, — Мария надевала на Благовещение и Рождество. Прежде чем быть подаренным Франции, он хранился в Константинополе.

Завеса избежала пожара 1194 года, который опустошил собор и привел к реконструкции церкви, потому что монахи в течение трех дней охраняли реликвию в крипте. Но она лишь частично избежала революционной ярости 1793 года. В разрезе сохранились только два куска покрывала, которые сегодня можно увидеть в двух реликвариях.

«Шартр — один из первых готических соборов во Франции, и он действительно был задуман как дом для этой драгоценной реликвии», — сказал о. Маркевич. «Французские королевы приезжали в Шартр еще до рождения своих детей, чтобы помолиться Деве Марии о здоровых родах», а паломники ходили в Шартр еще в XII веке.

В этом году паломничество посетило около 1500 человек из 27 стран, включая Польшу, Литву, Швецию, Нидерланды, Бельгию, Италию, Испанию и Португалию. Также участвовали паломники из США, Австралии и впервые из Канады. Покойный австралийский кардинал Джордж Пелл, который умер в январе, должен был быть среди них.

До апрельского пожара 2019 года паломничество традиционно начиналось у собора Нотр-Дам в Париже. Теперь оно начинается в соседней церкви Сен-Сюльпис.