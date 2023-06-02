Рекордное количество католиков совершает паломничество из Парижа в Шартр. Канадцы – среди них

Рекордное количество участников в 41-м ежегодном пешем паломничестве из Парижа в Шартр примерно в 100 км от французской столицы зафиксировано в этом году. Тема шествия в этом году 27–29 мая — «Евхаристическое спасение душ», в нем приняли участие 16 000 человек.
От национальных телевизионных выпусков новостей до радиопередач и подкастов, средства массовой информации по всей Франции в эту Пятидесятницу освещали ежегодное паломничество из Парижа в Шартр.
«Паломничество — это великая школа веры, которая учит нас тому, что мы должны подходить к каждому индивидуально, что нельзя применять универсальные модели служения и что в каждом человеке мы должны видеть прошлое, но также и будущее», — заявил о. Матеуш Маркевич, генеральный секретарь Института Доброго Пастыря в Курталене (Франция), принимавший участие в паломничестве шесть раз.
«Молодые люди, которые массово записываются в паломничество, ищут чего-то стабильного, связи с теми, кто был здесь до них», — сказал о. Маркевич. Важным символом этого постоянства веры в паломничестве этого года было то, что паломники несли с собой череп святого Фомы Аквинского, который в этом году совершает поездку по Франции в преддверии 700-летия канонизации святого 18 июля.
Эрве Роллан, вице-президент Нотр-Дам де Кретьенте, организатор паломничества, сказал, что прошел этот маршрут более 30 раз, всегда помня слова св. Иоанна Павла II.
«В 1980 году Папа Иоанн Павел II призвал Францию своими словами: „Франция, старшая дочь Церкви, верны ли вы обещаниям вашего крещения?“, — сказал он. Франция должна была возглавить христианский мир, и нам нужно было что-то с этим делать».
В 1982 году группа французских паломников присоединилась к традиционному пешеходному паломничеству в польский Ченстохов, где находится знаменитый Ясногурское святилище Богоматери. Там французы решили, «что нам нужно сделать то же самое для Западной Европы. Так это началось во Франции в 1983 году», — напомнил о. Роллан.
Шартр на протяжении веков был местом паломничества французов. В 876 году король Карл III Толстый, подарил Шартрскому собору реликвию, которая и по сей день является одной из самых важных во Франции, — покрывало Девы Марии.
Согласно традиции, покрывало — кусок простого кремового шелка, датируемый первым веком, — Мария надевала на Благовещение и Рождество. Прежде чем быть подаренным Франции, он хранился в Константинополе.
Завеса избежала пожара 1194 года, который опустошил собор и привел к реконструкции церкви, потому что монахи в течение трех дней охраняли реликвию в крипте. Но она лишь частично избежала революционной ярости 1793 года. В разрезе сохранились только два куска покрывала, которые сегодня можно увидеть в двух реликвариях.
«Шартр — один из первых готических соборов во Франции, и он действительно был задуман как дом для этой драгоценной реликвии», — сказал о. Маркевич. «Французские королевы приезжали в Шартр еще до рождения своих детей, чтобы помолиться Деве Марии о здоровых родах», а паломники ходили в Шартр еще в XII веке.
В этом году паломничество посетило около 1500 человек из 27 стран, включая Польшу, Литву, Швецию, Нидерланды, Бельгию, Италию, Испанию и Португалию. Также участвовали паломники из США, Австралии и впервые из Канады. Покойный австралийский кардинал Джордж Пелл, который умер в январе, должен был быть среди них.
До апрельского пожара 2019 года паломничество традиционно начиналось у собора Нотр-Дам в Париже. Теперь оно начинается в соседней церкви Сен-Сюльпис.