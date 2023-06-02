В Квебеке из-за лесных пожаров без электричества остались 240 тыс. абонентов

Электричество отключено у 240 тыс. потребителей в провинции Квебек из-за начавшихся лесных пожаров. Другие провинции также охвачены пожарами.

Электричество отключено у 240 тыс. потребителей в провинции Квебек из-за начавшихся лесных пожаров. Другие провинции также охвачены пожарами.

В разных частях провинции были зарегистрированы обрывы на электросетях, включая район Монреаля, где остались без электричества 93,5 тыс. потребителей. Согласно информации местной противопожарной службы, в провинции сейчас активны 13 лесных пожаров, первые из которых начались в прошлые выходные, когда во многих регионах Канады установилась 30-градусная жара.

Самые сильные пожары находятся в Новой Шотландии и Альберте. Для их тушения будут привлечены пожарные из США и ЮАР.

Ранее, 29 мая, лесной пожар, охвативший район Галифакса на востоке Канады, привел к обязательной эвакуации около 18 тыс. человек. Известно, что лесной пожар распространился на жилые строения из-за сильного ветра.

Жителей поселения Форт-Чипивиан (провинция Альберта), в котором живут около 1 тыс. представителей коренных народов Канады, экстренно эвакуируют из-за угрозы лесных пожаров.

Поселение находится в труднодоступной местности, в связи с этим эвакуация возможна только воздушным и водным транспортом. Спасателям удалось вывезти в безопасное место 85% жителей.

Пожар в окрестных лесах начался в минувшие выходные дни. По предварительным данным, его причиной стал удар молнии в сухостой. Площадь возгорания составляет 8,6 тыс. га. Леса горят уже примерно в 10 км от поселения.