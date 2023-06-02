Жилая недвижимость : возвращение к доступности отдаляется

Возвращение к доступности рынка жилья в Квебеке на первый взгляд отдаляется, потому что в 2023 и 2024 годах просто не будет начато строительство, чтобы восполнить дефицит жилья в провинции.

Возвращение к доступности рынка жилья в Квебеке на первый взгляд отдаляется, потому что в 2023 и 2024 годах просто не будет начато строительство, чтобы восполнить дефицит жилья в провинции.

Ассоциация профессионалов в области строительства и жилищного строительства Квебека (APCHQ) только что обнародовала обновленный прогноз жилищного строительства в провинции. Он прогнозирует снижение количества вводимых в эксплуатацию объектов на 30% в 2023 году (всего 40 000 по сравнению с 57 107 в 2022 году), а затем увеличение на 15% в 2024 году (46 000).

Канадская ипотечная и жилищная корпорация (SCHL) в прошлом году подсчитала, что к 2030 году потребуется еще 620 000 единиц жилья в дополнение к уже запланированным 56 000 ежегодным вводам в эксплуатацию, чтобы восстановить доступность на рынке Квебека (соотношение расходов на жилье и доходов среднего домохозяйства, которое она установила). фиксировано на уровне 32%).

Добавляя к двум дефицитам, прогнозируемым APCHQ в 2023 и 2024 годах, теперь в период с 2025 по 2030 год необходимо будет строить 163 000 единиц жилья, домов и кондоминиумов в год, чтобы наверстать упущенное.

« Это колоссальная цель”, – подчеркивает директор экономической службы APCHQ пол Кардиналь. Квебеку понадобится довольно амбициозный план, чтобы преодолеть жилищный кризис».

Он сильно сомневается, что Квебек сможет достичь 163 000 запусков в год в краткосрочной перспективе. Он считает, что даже при наличии расширенного плана стимулов для сектора жилищного строительства нехватка рабочей силы и высокие процентные ставки по-прежнему будут сдерживать предпринимателей.

Тем не менее, APCHQ заявляет, что « с большим нетерпением » ожидает плана правительства Квебека, который позволил бы сделать шаг к возвращению доступности на провинциальный рынок, доступности, которая, по данным РБК, является наихудшей за последние 32 года, напоминает агентство., несмотря на снижение стоимости недвижимости во втором квартале. половина 2022 года.

« Чем дольше мы будем ждать, тем больше вероятность того, что проблема будет расти, и будет сложнее поднять планку», – утверждает Пол Кардиналь.

Многочисленные тормоза и проблемы

Хотя обновленный прогноз APCHQ напоминает о том, что затраты на строительство стабилизировались, а проблемы с поставками « остались в прошлом», тем не менее, остается много препятствий и проблем для ускорения темпов строительства.

« Помимо отсутствия рабочей силы для этого, существует все больше и больше ограничений”, – говорит Пол кардинал. Существует больше нормативных уровней, не считая сборов за застройку, взимаемых муниципалитетами, которые не способствуют повышению доступности”.

Мы также не должны забывать, что миграционный баланс резко увеличился в прошлом году после того, как во время пандемии произошел спад. В 2022 году Квебек принял 148 000 вновь прибывших, в том числе 62 000 постоянных жителей и еще 86 000 временных.

В условиях повсеместной нехватки рабочей силы APCHQ прогнозирует, что миграционный баланс останется высоким в течение следующих нескольких лет, что окажет давление на рынок жилой недвижимости, особенно в сегменте аренды.

Растворы

Помимо предоставления финансовых стимулов для реализации крупных проектов, правительства провинций и муниципалитетов должны, в частности, установить пороговые значения уплотнения, считает Пол кардинал.

« Если муниципалитеты достигнут этих целей по уплотнению и увеличению количества жилья, они взамен получат деньги от правительства Квебека»,-объясняет он.

Он добавляет, что города также могут разрешить строительство дополнительного жилья на уже построенных объектах, что позволит добавить жилье, не требуя дополнительной земли.

« Это беспроигрышное решение”, – утверждает он. Это ничего не стоит правительствам и обеспечивает дополнительный доход владельцу нового жилья” »

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