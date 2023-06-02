Норвегия притормозила с глубоководной нефтью Канады

Equinor отложит реализацию первого в Канаде глубоководного проекта по добыче нефти Bay du Nord на срок до трех лет. Отмечается, что на данный шаг компания пошла из-за роста затрат и нестабильных рыночных условий.

Equinor отложит реализацию первого в Канаде глубоководного проекта по добыче нефти Bay du Nord на срок до трех лет. Отмечается, что на данный шаг компания пошла из-за роста затрат и нестабильных рыночных условий.

В Equinor рассказали, что проект резко подорожал в последние месяцы, и только отчасти из-за волатильности рынка. Однако Equinor пока не отказывается от оценки разведочного бурения вокруг месторождения. Эта работа будет продолжена в 2024 году.

Тем временем экологи радуются. Более того они даже питают надежды, что Bay du Nord реализовать просто не успеют. Представитель экологического фонда Sierra Club, считает, что позиция Equinor говорит о неясной экономике проекта, судя по всему, он требует долгого периода окупаемости. По мнению экологов, отказ от углеводородов может сделать его нерентабельным в будущем.