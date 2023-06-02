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Норвегия притормозила с глубоководной нефтью Канады
Виктория Христова
Июн 2, 2023
Новости, Новости Канады
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Equinor отложит реализацию первого в Канаде глубоководного проекта по добыче нефти Bay du Nord на срок до трех лет. Отмечается, что на данный шаг компания пошла из-за роста затрат и нестабильных рыночных условий.
Equinor отложит реализацию первого в Канаде глубоководного проекта по добыче нефти Bay du Nord на срок до трех лет. Отмечается, что на данный шаг компания пошла из-за роста затрат и нестабильных рыночных условий.
В Equinor рассказали, что проект резко подорожал в последние месяцы, и только отчасти из-за волатильности рынка. Однако Equinor пока не отказывается от оценки разведочного бурения вокруг месторождения. Эта работа будет продолжена в 2024 году.
Тем временем экологи радуются. Более того они даже питают надежды, что Bay du Nord реализовать просто не успеют. Представитель экологического фонда Sierra Club, считает, что позиция Equinor говорит о неясной экономике проекта, судя по всему, он требует долгого периода окупаемости. По мнению экологов, отказ от углеводородов может сделать его нерентабельным в будущем.
Equinor в партнерстве с Repsol, Sinopec и Petrobras установят плавучее добывающее судно, оборудованное хранилищем для нефти (типа FPSO), и надеются ввести морской нефтегазовый проект BM-C-33 в промышленную эксплуатацию в 2028 году. BM-C-33 также располагает значительными запасами попутного газа. FPSO будет способна вести добычу и переработку попутного газа на уровне 16 млн куб. м в сутки.
Плавучее судно для добычи, хранения и разгрузки (FPSO) углеводородного сырья построит Японская Modec специально для BM-C-33.
В рамках проекта, который охватит три подсолевых месторождения бразильского бассейна Campos — Pão de Açúcar, Gávea и Seat, — предполагается строительство подводного трубопровода на сверхглубинах.
Запасы Pão de Açúcar, Gávea и Seat превышают 1 млрд баррелей нефтяного эквивалента. Месторождения расположены на глубинах воды до 2,9 км. В рамках проекта предполагается извлекать порядка 125 тыс. баррелей нефти в сутки.
По информации Equinor, BM-C-33 станет одним из главных проектов в Бразилии, нацеленных на внутренний газовый рынок, который сможет обеспечить порядка 15% спроса на газ в стране. Переработанный газ будет транспортироваться на побережье по 200-километровому морскому газопроводу от FPSO до терминала Cabiúnas, а затем пойдет в газотранспортную сеть страны.
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