Президент США Джо Байден упал на вручении дипломов военной академии

Перед падением президент США Джо Байден пошутил про свой возраст, назвав себя 300-летним человеком, во время торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам академии ВВС США в штате Колорадо, 1 июня трансляцию вел Белый дом.

Перед падением президент США Джо Байден пошутил про свой возраст, назвав себя 300-летним человеком, во время торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам академии ВВС США в штате Колорадо, 1 июня трансляцию вел Белый дом.

«Когда я выпускался из старшей школы 300 лет назад, я подал заявку на поступление в Военно-морскую академию США», — рассказал президент США во время мероприятия.

После выступления Байден, еще на трибуне, споткнулся о ящик, стоящий внизу у его ног, и упал. Он попытался сам встать, но у него не получилось, присутствующие охранники подняли президента на ноги.

Очередной случай с падением произошел на церемонии вручения дипломов академии ВВС США в штате Колорадо, куда президент, которому исполнилось уже 80 лет, приехал накануне. Никакой другой информации о предполагаемых травмах пока не было.

Напомним, состояние президента США Джо Байдена является угрозой для США, с таким утверждением выступил бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон 28 февраля.

«Это ужасно для нашей страны, что Байден является нашим главнокомандующим. Половину времени он не знает, где находится, и с каждым днем он приближает нас к тотальной войне», — написал Джексон в своем Twitter.

Бывший врач Белого дома полагает, что из-за «снижения когнитивных функций» американского президента могут «погибнуть люди».