Новости монреальских муниципалитетов

Некоторые мероприятия, которые будут проходить в нашем городе

Beaconsfield

Промывка водопроводной сети начнется в течение первой недели июня, в ночь с 10 часов вечера до 6 часов утра. Качество питьевой воды не пострадает. Эта односторонняя промывка удаляет отложения в трубах и обеспечивает непрерывную подачу питьевой воды хорошего качества. “Несмотря на все меры предосторожности, принятые городом, эта операция может привести к небольшому падению давления, сопровождающемуся появлением воды ржавого цвета”, – говорится в городском уведомлении. “Если это произойдет, мы рекомендуем вам дать воде стечь, пока она не станет прозрачной. Уведомление будет разослано по домам за три-пять дней до того, как мы начнем работы в каждом районе. Не наполняйте свой бассейн во время работы в вашем секторе.”

Dollard-des-Ormeaux

Всего через несколько месяцев после того, как библиотека DDO была удостоена премии Дени-Вожуа за выдающиеся проекты по благоустройству, реализованные в публичных библиотеках, библиотека получила еще одну награду. На торжественном мероприятии 11 мая сотрудники были горды тем, что получили 3-ю премию в категории франкоязычных изданий Летнего читательского клуба TD 2022 среди всех участвующих библиотек Канады. Премия TD Summer Reading Club Library Awards присуждается за инновационные и эффективные программы, реализуемые канадскими библиотеками с целью поощрения детей к чтению. Летний читательский клуб TD – это крупнейшая в Канаде двуязычная летняя программа чтения для детей всех возрастов, интересов и способностей. Клуб прославляет канадских авторов, иллюстраторов и представляет новые рассказы и книги, а также вдохновляет детей изучать увлекательное чтение по-своему. Это ключ к формированию любви к чтению на всю жизнь.

Pierrefonds-Roxboro

Знакомство с Западной Канадой в виртуальной реальности состоится в пятницу, 2 июня, в библиотеке Пьерфонда, бульвар Пьерфонд, 13555. Забудьте о слайд-шоу! После просмотра 360-градусных снимков самых красивых национальных парков, сделанных лектором, вам захочется пересечь всю страну! Для гостей от 12 лет и старше на французском языке в 16:00 и на английском в 18:30! Приходите увидеть Канаду!

Sous le ciel de Paris. Поэзия и мелодии великих французских песен неподвластны времени и по-прежнему актуальны, даже спустя десятилетия. Известная своей харизмой и красивым голосом Рита Таббах, певица ливанского и акадийского происхождения, исполняет величайшие хиты Азнавура, Пиаф, Далиды, Бреля, Беко, Дассена, Генсбура, Барбары, Трене и других, перемежая их рассказами об артистах. В воскресенье, 4 июня, с 14:00 до 15:30 в Культурном центре Пьерфон, 13850 Gouin ouest.