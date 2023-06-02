С приходом жары участились пожары в квартирах и в домах

Пожарные обращаются к жителям с просьбой быть максимально бдительными и аккуратными – в условиях жары обстановка в городе становится очень пожароопасной.

Жара, обрушившаяся на Квебек, приносит и радости и горести, как обычно и бывает в таких случаях. Больше всего голова болит у пожарных, которым в жаркие дни приходится бороться с возгораниями гораздо чаще, чем в другие времена года. Кроме лесных пожаров, бушующих на севере Квебека (и они привели к отключению электричества у десятков тысяч потребителей), полыхают обычные дома. Во-первых, любой брошенный окурок, любая невыключенная плита в условиях жары могут привести к пожару. Во-вторых, если квартира загорелась, то из-за сухости и жары огонь распространяется очень быстро.

В четверг, 1 июня, только в Монреале было зафиксировано около десятка вызовов на пожар, но, к счастью, лишь в одном случае дело оказалось очень серьёзным – ранним утром заполыхал жилой дом на Плато-Мон-Руаяль, на авеню Laurier, рядом с улицей Saint-Urbain. Пострадали пятеро жильцов, которым пришлось оказывать медицинскую помощь. Полторы сотни пожарных приняли участие в тушении пожара, и к 11 утра огонь был потушен.

Но опасность пожаров сохраняется и даже увеличивается по мере того, как жара стабильно расползатеся по провинции. Поэтому пожарные службы настоятельно обращаются ко всем жителям с просьбой проявлять максимальную осторожность, следить за потенциальными источниками возгорания, тщательно тушить окурки, избегать разводить костры в парках, не допускать случаев использования открытого огня дома (никаких свечек, петард на днях рождения и т.д.)

Заметим, что летом очень часто пожар начинается на открытых террасах кафе и ресторанов, где посетители имеют право курить за столом, но тушат сигареты небрежно (иногда на столе стоят и зажённые свечи). То же касается и барбекю на дровах и углях, которые жильцы устраивают в собственных садиках или на балконах. Статистика неумолима – случаев возгорания в таких условиях достаточно много. Поэтому будьте очень внимательны и аккуратны с огнём. И так жарко, так зачем нам ещё температуру повышать?