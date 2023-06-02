Составлен рейтинг самых плохих дорог Квебека

На основе мнений автомобилистов, журнал Le Guide de l’auto предоставил список самых разбитых, самых опасных квебекских дорог и улиц с точки зрения обычного водителя автомашины.

В Монреале дороги плохие? Много ям, выбоин, странных вспучиваний, даже отстутствия асфальта на отдельных участках? Ну-ну… И тут монреальцев ожидает сюрприз. Оказывается, в Монреале жизнь автомобилиста ещё ничего, по сравнению с Гатино или с несколькоими другими городами.

Первое место в рейтинге самых ужасных дорог по праву завоевала улица Georges в Гатино. Рядом с ней гордо выстроились две другие дороги из окрестностей города — дорога Cook (chemin Cook) и бульвар de la Gappe. Надо отметить, что эти улицы получили почётное звание худших не в первый раз — они стойко удерживают первые места, завоеванные ещё в прошлом году.

Вплотную к Гатино подошли дорога 329 в Saint-Adolphe-d’Howard (Лорентиды) и дорога Des Fondateurs в Larouche (Saguenay-Lac-Saint-Jean), разделившие в параде этого года второе и третье места.

Рейтинг составляется на основе разных факторов — отсутствие обслуживания, наличие ям, недостаточное количество дорожных знаков или же их странная установка, состояние полотна вообще, состояние барьеров, не позволяющих вылететь с дороги и т. д. И т. п.

Монреальские же улицы и дороги даже не вошли в десятку самых худших в Квебеке. Есть, к чему стремиться, не правда ли?

Но хотя Монреаль отстаёт от дорог-героев, Квебек может похвасаться тем, что в общем его улицы и дороги в таком состоянии, что провинция занимает первое место в Канаде по жуткому состоянию доррожной сети. Всего 56% улиц и дорог Квебека няходятся в «хорошем состоянии» (термин весьма расплывчат, так что, возможно, дело ещё хуже обстоит).

Вот список десяти самых худших путей сообщения в Квебеке на 2023 год, представленный журналом Le Guide de l’auto:

1. Rue Georges, Gatineau, Outaouais

2. Route 329, Saint-Adolphe-d’Howard, Laurentides

3. Route des Fondateurs, Larouche, Saguenay – Lac-Saint-Jean

4. Chemin Cook, Gatineau, Outaouais

5. Chemin Sainte-Foy, Québec, Capitale-Nationale

6. Route Madoc, Saguenay, Saguenay – Lac-Saint-Jean

7. Chemin du Contour-du-Lac-à-Beauce, La Tuque, Mauricie

8. Route 113, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue

9. Route de Saint-Achillée, Château-Richer, Capitale-Nationale

10. Route 343, Saint-Ambroise-de-Kildare, Lanaudière