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Узнаваемая картина? Обычная улица.

Самые плохие дороги в Квебеке

Megan Jorgensen Июн 2, 2023 Меган Хорхенсен, Новости, Общество, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли, Экономика Оставить комментарий 142 Просмотров

Составлен рейтинг самых плохих дорог Квебека

На основе мнений автомобилистов, журнал Le Guide de l’auto предоставил список самых разбитых, самых опасных квебекских дорог и улиц с точки зрения обычного водителя автомашины.

В Монреале дороги плохие? Много ям, выбоин, странных вспучиваний, даже отстутствия асфальта на отдельных участках? Ну-ну… И тут монреальцев ожидает сюрприз. Оказывается, в Монреале жизнь автомобилиста ещё ничего, по сравнению с Гатино или с несколькоими другими городами.

Первое место в рейтинге самых ужасных дорог по праву завоевала улица Georges в Гатино. Рядом с ней гордо выстроились две другие дороги из окрестностей города — дорога Cook (chemin Cook) и бульвар de la Gappe. Надо отметить, что эти улицы получили почётное звание худших не в первый раз — они стойко удерживают первые места, завоеванные ещё в прошлом году.

Вплотную к Гатино подошли дорога 329 в Saint-Adolphe-d’Howard (Лорентиды) и дорога Des Fondateurs в Larouche (Saguenay-Lac-Saint-Jean), разделившие в параде этого года второе и третье места.

Рейтинг составляется на основе разных факторов — отсутствие обслуживания, наличие ям, недостаточное количество дорожных знаков или же их странная установка, состояние полотна вообще, состояние барьеров, не позволяющих вылететь с дороги и т. д. И т. п.

Монреальские же улицы и дороги даже не вошли в десятку самых худших в Квебеке. Есть, к чему стремиться, не правда ли?

Но хотя Монреаль отстаёт от дорог-героев, Квебек может похвасаться тем, что в общем его улицы и дороги в таком состоянии, что провинция занимает первое место в Канаде по жуткому состоянию доррожной сети. Всего 56% улиц и дорог Квебека няходятся в «хорошем состоянии» (термин весьма расплывчат, так что, возможно, дело ещё хуже обстоит).

Вот список десяти самых худших путей сообщения в Квебеке на 2023 год, представленный журналом Le Guide de l’auto:

1. Rue Georges, Gatineau, Outaouais

2. Route 329, Saint-Adolphe-d’Howard, Laurentides

3. Route des Fondateurs, Larouche, Saguenay – Lac-Saint-Jean

4. Chemin Cook, Gatineau, Outaouais

5. Chemin Sainte-Foy, Québec, Capitale-Nationale

6. Route Madoc, Saguenay, Saguenay – Lac-Saint-Jean

7. Chemin du Contour-du-Lac-à-Beauce, La Tuque, Mauricie

8. Route 113, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue

9. Route de Saint-Achillée, Château-Richer, Capitale-Nationale

10. Route 343, Saint-Ambroise-de-Kildare, Lanaudière

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