Хозяин оказал сопротивление двум грабителям, проникшим в его дом. Бой снят на видео

Прогремевший на весь Квебек случай попытки грабежа — героическое сопротивление двум грабителям со стороны жертвы нападения.

В ночь со среды на четверг, с 31 мая на 1 июня, примерно в три часа ночи два молодых человека в масках проникли в жилой дом, расположенный на перекрёстке улицы Geneva и дороги Caledonia в городе-анклаве Монреаля Ville-de-Mont-Royal. Бандиты, очевидно, были уверены что хозяева мирно спят, так что им удастся поживиться чужими вещами без особых сложностей. Грабители вошли через пристроенный к дому гараж и стали собирать вещи, начав с кроссовок, которые стояли у двери.

Но хозяин дома, по имени Эндрю Стифен (Andrew Stephan, по меньшей мере, при публикации видео он назвал себя хозяином), увидел сцену, так как в гараже работала видеокамера. В одних шортах (в Монреале жарко сейчас, как мы знаем), он тут же помчался в гараж и вступил в битву с негодяями. В ходе драки ему удалось сорвать маску (точнее, та слетела во время потасовки) с одного из грабителей, и зрители прекрасно видят лицо человека явно смуглого, хотя не чернокожего, скорее, латиноамериканца или выходца с Ближнего востока.

Герою дня удалось нанести несколько мощных ударов, хотя он и сам пострадал в неравной борьбе. Эндрю даже сумел задержать одного из нападавших, но тот, к сожалению, в конце концов вырвался. Оба любителя чужого удрали на автомашине, которая их поджидала и в которой находился третий сообщник.

К сожалению, воры сумели утащить сумочку сестры Эндрю с документами (кредитными карточками, которые тут же были заблокированы).

Эндрю опубликовал видео на своей странице в Инстраграме, подробно рассказывав о происшествии. Дело получило огласку, квебекские телеканалы показали видео, выделив изображение грабителя. Полиция Монреаля заверила, что начато расследование и ведутся поиски подозреваемых.

Поздравляя Эндрю с победой (и сожалея, что негодяям мало досталось, хотя безнаказанными они не ушли), заметим всё же, что поступил он опрометчиво — если бы грабители оказались вооружены, они могли и открыть огонь. К тому же, если бы Эндрю покалечил подонка, то ему могло быть предьявлено обвинение в насилии (речь же о самозащите не шла — он же сам вбежал в помещение и первым напал на обоих подлецов).

Но будем надеяться, преступников поймают и накажут по заслугам, а они не смогут поплакаться на что, что они принадлежат к явно заметному меньшинству, а их избиение — явный случай расизма.

Видео, на котором заснято всё сражение, вплоть до срывания маски с одного из подлецов (Чтобы увидеть всю сцену, нажмите на линк:

https://www.instagram.com/p/Cs6esXtKfln/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again