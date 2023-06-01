Просрочки по ипотечным кредитам в Канаде начинают расти

Данные Equifax показывают, что уровень просрочки по ипотечным кредитам вырос в 1 квартале 2023 года.

Цены на канадскую недвижимость, возможно, и растут, но все больше покупателей не могут оплачивать свои счета. Данные Equifax показывают, что уровень просрочки по ипотечным кредитам вырос в 1 квартале 2023 года. Домохозяйства также все чаще отстают по платежам, что является признаком того, что на подходе новые просрочки по ипотечным кредитам. Это происходит по мере того, как кредиторы изо всех сил стараются продлить сроки выплат заемщикам с чрезмерной задолженностью, надеясь избежать дефолтов и понижательного давления на цены, которое это может создать.

Прежде всего, давайте поговорим о правонарушениях, которые часто неправильно понимаются. Уровень просрочки по ипотечным кредитам в Канаде – это доля от общего числа ипотечных кредитов, просроченных в Канаде как минимум на 90 дней. По истечении 90 дней это тот момент, когда кредитор может принять меры, если заемщик не прибегнет к таким средствам правовой защиты, как восстановление (выплата просроченной задолженности) или погашение долга (выплата его в полном объеме). Большинство людей думают, что низкая ставка – это признак здоровья потребителей, но на самом деле это признак ликвидности рынка.

Если заемщик знает, что он не сможет наверстать упущенное по платежам, он, скорее всего, продаст. На оживленном рынке это быстрый процесс, при котором дом может быть продан до того, как кредитор предпримет какие-либо действия. На медленных рынках продажа занимает больше времени, что увеличивает вероятность просрочки до того, как недвижимость будет ликвидирована.

Низкий уровень просрочки скорее свидетельствует о “пузырях”, чем о крепком здоровье потребителей. Невозможность оплачивать свои счета на бычьем рынке означает, что в конечном итоге вы можете получить прибыль, а вынужденные продажи не отображаются как статистика — никто не объявлял дефолт.

Число просроченных платежей по ипотечным кредитам растет по всей стране. Уровень просрочки достиг 0,15% в 1 квартале 2023 года, что на 1 базисный пункт больше, чем в предыдущем квартале. Не особенно высокий, но самый высокий уровень со 2 квартала 2022 года и первое повышение с 2018 года. Однако тогда этот показатель был вдвое выше текущего уровня. Это не вызывающее панику изменение, а признак того, что нормализация, о которой мы слышали, может наступить в ближайшее время.

Значительная часть из них приходится на проблемные просроченные платежи. Примерно 18% просроченных счетов просрочены на 150 дней (DPD) и считаются списанными без каких-либо шансов на спасение. Еще 63% этих просроченных счетов находятся в диапазоне от 120 до 149 дней в сутки, приближаясь к точке списания. Остальные 19% просроченных счетов находятся в диапазоне от 90 до 119 дней в сутки, на территории новой просрочки. Чем дольше просрочен платеж по счету, тем больше вероятность дефолта заемщика.

Ранние просрочки указывают на то, что вскоре мы, возможно, увидим нормализацию просроченной задолженности по ипотечным кредитам. Счета с 30 по 59 DPD выросли на 1 базисный пункт за прошедший год, достигнув 0,18% ипотечных кредитов в 1 квартале 2023 года. Счета в диапазоне от 60 до 89 DPD также показали годовой рост на 0,64 базисных пункта, что является самым большим увеличением, по крайней мере, с 2019 года.

Большая часть просроченных счетов будет погашена путем выплаты просроченной задолженности, переговоров с кредитором или продажи дома. Однако каждая просрочка начинается как “просто небольшая просрочка платежа” и считается предупреждением.

Просрочки по ипотечным кредитам были необычно низкими, и многие ожидали нормализации ситуации. За последние несколько лет дефолт стал практически невозможным из-за высоколиквидного рынка и кредиторов, предоставляющих исключения, такие как каникулы по выплатам. Когда эти программы закончились, большинство экспертов призвали вернуться к более здоровому уровню.

Совсем недавно банки “Большой шестерки” Канады продлили срок погашения более чем на 30 лет почти по 1 из 4 ипотечных кредитов. Увеличенный срок помогает заемщикам с избыточной заемной силой осуществлять меньшие платежи в течение более длительного периода, и регулятор полагает, что это может предотвратить просрочки и предотвратить понижательное давление на цены на жилье.

Легко иметь низкий уровень просрочек, если вам никогда не придется выплачивать ипотеку. Хотя это делает число дефолтов еще более тревожным — если кредиторы делают все возможное, чтобы предотвратить дефолты, а процентная ставка продолжает расти, вероятно, назревают структурные проблемы. Вот как маленькая неудача превращается в большую, которую “никто не предвидел”.

Примечание: сравнение показателей правонарушений в регионах с разными правилами имеет мало смысла и практически не дает представления о них. Однако, если вы твердо намерены это сделать, убедитесь, что это сравнение того же типа.

Например, в США обычно используется 30-дневный показатель просрочки по сравнению с 90-дневным в Канаде. США также используют данные реестра недвижимости и всех кредиторов для определения своей ставки, в то время как Канада не отслеживает частных кредиторов.

Поскольку частные кредиторы специализируются на поиске кредита для более рискованных заемщиков, это, вероятно, искажает показатели просрочки, поскольку многие из них не учитываются в официальной статистике. Эти типы кредиторов также популярны в Канаде, финансируя 1 из 10 проектов в Онтарио в 2021 году. Это очень много ипотечных кредитов с высокими процентами для заемщиков, не имеющих традиционной квалификации, до того, как ставки начали расти.

Ольга Успенская вошла в топ 50-ти лучших агентов в компании Vendirect за 2021 год! Ура!

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.

Ольга Успенская

Риэлтор с 20-ти летним опытом работы