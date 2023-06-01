Гигантская деревянная плотина в Канаде оказалась виновной в изменении климата

Затор, размером почти 52 квадратных километра, позволяет древесине накапливать более 3,4 миллиона тонн углерода и сопоставим с выбросами 2,5 млн автомобилей в год. Углеродный анализ показал, что самому старому бревну может быть более 1300 лет, хотя в основном там плавают деревья не старше 70 лет.

Совет Евросоюза утвердил новые цели по сокращению выбросов углеводорода в атмосферу, что фактически означает запрет автомобилей с ДВС. Об этом говорится в опубликованном решении ведомства.

Согласно новым целевым показателям, количество выбросов легковых автомобилей должно сократиться на 55% с 2030 по 2034 год и на 100% к 2035 году. Совет ЕС установил, что именно дорожный транспорт является лидером по загрязнению воздуха.

«Совет ЕС утвердил постановление о более жестких нормах углеродных выбросов для новых автомобилей и фургонов. Новые правила ставят целью снизить выбросы от дорожного транспорта, которые представляют собой самую высокую долю выбросов среди всех видов транспорта», — говориться в решении.