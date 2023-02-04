Школа в Канаде исключила ученика за заявление о существовании двух полов

Дерек Леннокс, директор, и Марк Сирсон, директор по образованию Школьного совета католического округа Ренфрю, заявили, что не могут комментировать ситуацию.

Ученику католической средней школы Онтарио запретили ее посещать до конца года за заявление о существовании только двух полов, сообщает 3 февраля сайт The Post Millenial.

Школа заявила, что присутствие этого ученика в школе «нанесет ущерб физическому и психическому благополучию» учеников-трансгендеров, которых в классе ровно один.

16-летнему Джошу Александру не разрешают посещать католическую среднюю школу Святого Иосифа в Ренфрю, Онтарио, с ноября прошлого года, когда он организовал акцию протеста в поддержку права учениц на туалеты только для женщин, после того, как две девушки сказали ему, что им было неудобно делить туалеты с юношами, которые заявили, что они девушки.

Александр также выразил свою веру в то, что существует только два неизменных пола во время обсуждения на уроке права, сказав, что, по его мнению, мужчины должны ходить в мужские туалеты, а женщины — в женские, потому что самоидентификация не меняет биологию. Это, как он сказал The Post Millennial, было сочтено «оскорбительным» и «издевательством», потому что в классе был трансгендерный ученик.

Сначала одиннадцатиклассник был отстранен от занятий, но затем, после окончания его отстранения, директор принял решение «исключить» его до конца года. Это одно и то же, но технически исключение не является дисциплинарным.

«Они используют это как формальность, чтобы сказать, что они не наказывают меня, и это просто форма исключения, чтобы защитить других студентов», — объяснил Александр. Однако, пока он остается исключенным, он не может поступать ни на какие другие образовательные программы.

Александр сказал The Post Millennial, что хотел бы иметь возможность развеять некоторые слухи, распространяемые о нем. «Обо мне ходило много слухов от некоторых местных групп ЛГБТ, которые в итоге протестовали против моей школы, — сказал Александр. — Некоторые из них говорят, что у меня были планы на насилие или что это был митинг против трансгендеров, хотя на самом деле это было не так. Я просто хотел убрать мужчин из женских туалетов, независимо от их личности. Вся эта проблема не в идентичности. Речь идет о биологии и морали».

Теперь Александр планирует подать жалобу о нарушении прав человека на основании религиозной дискриминации.

Дерек Леннокс, директор, и Марк Сирсон, директор по образованию Школьного совета католического округа Ренфрю, заявили, что не могут комментировать ситуацию.