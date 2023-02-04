Заложен нос? Десять способов, которые помогают справиться с этой напастью

Насморк и заложенный нос? Можно помочь самому себе, воспользовавшись одним из нижеуказанных способов

Не хотите говорить, как слонёнок, когда нос заложён? И из-за насморка храпите, мешая супругу-супруге? Попробуйте избавиться от проблемы.

Хотя насморк, как правило, быстро проходит (но запускать нельзя — может перерасти в хронический или в грипп, запускать нельзя), он причиняет неудобство. Пробуйте следующие способы, которые помогут быстрее от него избавиться:

Дышите паром. Нагрейте воду до кипятка, разбавьте воду несколькими каплями мяты или эвкалиптового масла, а если их под рукой нет, то тмина (в крайнем случае, можно и без примесей дышать), и дышите парами, склонившись над тазиком с водой, накрыв голову полотенцем, чтобы пар не расходился в стороны. Дышите минут десять, повторяйте процедуру три-четыре раза в день. Разбавьте несколько капель лимона несколькими каплями воды и закапайте в нос. Лимон — замечательное средство от простуды и от насморка. Пейте много чая и цветочных настоев. Эти напитки помогают избавиться от насморка. Как правило, помогает любой цветочный настой. Главное — пить побольше. Ешьте чеснок. Чеснок, конечно, враг чистого дыхания, но он быстро ликвидирует нежелательные последствия насморка. Желательно просто скушать дольку, но если никак не идёт, то можно в салате или на бутерброде. Томатный сок. Тёплый томатный сок, с долькой лимона и ложечкой чайной растёртого чеснока на чашку — идеальное средство от насморка. Горчичное масло. Обильно смочите ватку этим маслом и на несколько минут заткните ею ноздри. Вы сами убедитесь в эффективности этого способа. Компрессы с горячей водой. Положите такой компресс на нос, оставляя ноздри свободными. Держите минут 10, пока вода горячая. Лучше всего в это время находиться в положении лёжа. Повторите операцию раз пять в день. Солёная вода. Если ничего другого в доме нет, просто растворите в чашке тёплой воды столовую ложку соли, и закапывайте нос. Чем чаще, тем лучше, вреда не будет, а польза будет. Уксус с мёдом. Разбавьте в чашке тёплой воды две столовые ложки уксуса (лучше всего яблочного) и столовую ложку мёда. Пейте раза три в день. Этот напиток немедленно снимает раздражение носовой полости. Последний способ — режьте лук, держа его как можно ближе к носу. Лук раздражает глаза, но и быстро очищает нос. Старайтесь вдыхать испарения от лука в течение пяти минут. Повторите операцию раза три в день, по возможности.

Так что, выбираем один из этих способов (тот, который больше всего по душе), и лечимся. А можно и несколько, а не один — вреда не будет.