Полезные и бесполезные сведения о человечестве, как таковом

Очередной выпуск наших кратких рассказов о малоизвестных событиях и фактах, сыгравших свою роль в истории цивилизации.

Резиновая лента для банджиджампинга (или проще говоря, тарзанка) позволяет совершать головокружительные прыжки с мостов, высотных сооружений,обрывов… Некий Грег Риффи решил поставить мировой рекорд по прыжку с тарзанкой с вертолета. Машина зависла на высоте 800 метров. Риффи прыгнул и завис на высоте 70 метров, пролетев 740 метров. Затем лента вознесла его на высоту примерно такую же, с которой он прыгал. И его носило вверх-вниз 12 минут. Спортсмен оглох и онемел на несколько часов, но мировой рекорд поставил.

*

По сей день мировой рекорд продолжительности игры на барабане – 72 часа. Автор рекорда – Кунто Хартоно, из Индонезии. Предыдущий рекорд – 58 часов 17 минут, был установлен в Англии барабанщиком по имени Алистер Браун. Индонезиец получил приз в 588 долларов США. После этого герой-победиль провел несколько дней в больнице из-за истощения, где заплатил за процедуры свыше 2 тысяч долларов. Профит, так сказать.

*

Первый групповой космический полёт был осуществлён 12 августа 1962 года. Корабль Восток-3 пилотировал Адриан Николаев, а корабль Восток-4 вёл Павел Попович.

*

Кревская уния была подписана на территории современной Белоруссии 14 августа 1385 года. Согласно унии, великий литовский князь Ягайло заключил брак с польской королевой Ядвигой и был провозглашён королем единого польско-литовского королевства. Название уния носит от имени замка Крево.

*

Вторая парламентская реформа в Великобритании началась 15 августа 1867 года. Её инициатором был Бенджамен Дизраели, граф Биконсфилд, лидер партии консерваторов.

*

«Когда мы пытались изобразить действительность, критики упрекали нас в подражании Генри Джорджу, Джорджу Вашингтону, Вашингтону Ирвингу и Ирвину Бачеллеру. Мы писали кровью сердца, а они бормотали что-то насчёт больной печени» (перечисление — цитата из новеллы «Сила привычки» О. Генри считается классическим использованием в литературе имён известных личностей).

*

Согласно воспоминаниям поэта Андрея Сергеева, в молодости Иосиф Бродский разработал систему стихосложения, английского языка, перевода стихов. Он брал английское стихотворение, переводил со словарем текст и брал первое и последнее слова. Затем считал количество строк и ритм. После этого заполнял промежуток между первым и последним словами собственными стихами.

*

Выражение «Филькина грамота» прижилось – а придумал его Иван Грозный, который так называл письма митрополита Колычева, в к оторых церковный деятель просил царя одуматься. Митрополит Московский и всея Руси Филипп Колычев попытался остановить беззакония Ивана Грозного. Он ходатайствовал за опальных и выступал против опричнины. Он был облыжно обвинен в измене, лишен сана, заперт в темницу и через год задушен Малютой Скуратовым. Позже он был причислен к лику святых, а мощи его перенесены в Успенский собор Кремля.

*

В разных странах ход конем называют траекторией номер 12, по порядковому номеру в алфавите буквы L. А в русском языке, это «ход конем или буквой Г».