Закрывается фармацевтическая компания Medicago, выпускавшая квебекскую вакцину от Ковида

Medicago поддерживалась правительствами Канады и Квебека, которые вложили в неё более двухсот миллионов долларов. Теперь лихорадочно ищут, кто-бы хотел купить фирму.

Medicago – известная в Квебеке фармацевтическая компания, единственная квебекская компания, выпустившая собственную вакцину от Ковида, внезапно закрывается. Мало того, что новость о выходе из бизнеса Медикаго был с ошеломлением встречен среди фармацевтов, биржевиков и финансистов, но и около шести сотен работников фирмы узнали о завершении работы и о предстоящем уволольнении одновременно с журналистами, которым руководство компании разослало коммюнике о закрытии.

Впереди ещё почти полгода, так как официально Медикаго завершит работу лишь со 2 июня, но 360 квебекским специалистам, около пятидесяти сотрудникам, работающим в других провинциях Канады и примерно 180 американским сотрудниками фирмы придётся искать работу, что вызывает серьёзную нагрузку на рынок труда в области фармацевтики.

Медикаго управлялось японской компанией Мицубиси Кемикалс. Дела в компании шли всё хуже, хотя выпущенная ею вакцина широко пропагандировалась в Квебеке. Массовые увольнения начались уже с ранней осени прошлого года. Но никаких внятных пояснений о причине краха до сих пор не поступило.

В пятницу, 3 февраля, министр экономике Квебеке Пьер Фицжибон (Pierre Fitzgibbon) заявил, что правительство провинции и правительство Канады начали поиск возможного покупателя для компании, который не даст Медикаго пропасть. Ещё в мае 2015 года оба правительства выделили этой фирме средства на постройку комплекса в городе Квебек (всего компания получила 68 миллионов долларов на эти цели) А в 2020 году из федерального бюджета ей было выделено 173 миллиона долларов на разработку вакцины против Ковида.

Посему неожиданная новость встречена в высших кругах с большим разочарованием. Министр экономики признал, что Медикаго ещё в конце декабря уведомило его о намерении свернуть деятельнось, но никто не ожидал, что решение будет принято так быстро и так резко.