Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
Классифайд газеты Деловой Монреаль
Экономика Бизнес Компания Medicago прекращает работу. Всем спасибо, все свободны
Medicago
Лого Medicago.

Компания Medicago прекращает работу. Всем спасибо, все свободны

Megan Jorgensen Фев 4, 2023 Бизнес, Меган Хорхенсен, Новости, Финансы, Экономика Оставить комментарий 69 Просмотров

Закрывается фармацевтическая компания Medicago, выпускавшая квебекскую вакцину от Ковида

Medicago поддерживалась правительствами Канады и Квебека, которые вложили в неё более двухсот миллионов долларов. Теперь лихорадочно ищут, кто-бы хотел купить фирму.

Medicago – известная в Квебеке фармацевтическая компания, единственная квебекская компания, выпустившая собственную вакцину от Ковида, внезапно закрывается. Мало того, что новость о выходе из бизнеса Медикаго был с ошеломлением встречен среди фармацевтов, биржевиков и финансистов, но и около шести сотен работников фирмы узнали о завершении работы и о предстоящем уволольнении одновременно с журналистами, которым руководство компании разослало коммюнике о закрытии.

Впереди ещё почти полгода, так как официально Медикаго завершит работу лишь со 2 июня, но 360 квебекским специалистам, около пятидесяти сотрудникам, работающим в других провинциях Канады и примерно 180 американским сотрудниками фирмы придётся искать работу, что вызывает серьёзную нагрузку на рынок труда в области фармацевтики.

Медикаго управлялось японской компанией Мицубиси Кемикалс. Дела в компании шли всё хуже, хотя выпущенная ею вакцина широко пропагандировалась в Квебеке. Массовые увольнения начались уже с ранней осени прошлого года. Но никаких внятных пояснений о причине краха до сих пор не поступило.

В пятницу, 3 февраля, министр экономике Квебеке Пьер Фицжибон (Pierre Fitzgibbon) заявил, что правительство провинции и правительство Канады начали поиск возможного покупателя для компании, который не даст Медикаго пропасть. Ещё в мае 2015 года оба правительства выделили этой фирме средства на постройку комплекса в городе Квебек (всего компания получила 68 миллионов долларов на эти цели) А в 2020 году из федерального бюджета ей было выделено 173 миллиона долларов на разработку вакцины против Ковида.

Посему неожиданная новость встречена в высших кругах с большим разочарованием. Министр экономики признал, что Медикаго ещё в конце декабря уведомило его о намерении свернуть деятельнось, но никто не ожидал, что решение будет принято так быстро и так резко.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal