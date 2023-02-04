Муниципальная оценка недвижимости: можно ли ее оспорить?

Знаете ли вы, что вы можете потребовать пересмотра вашей муниципальной оценки земли ? Однако для этого необходимо предпринять несколько шагов, и важно иметь веские аргументы, чтобы добиться успеха.

Вот шаги, которые необходимо предпринять, чтобы запросить пересмотр вашей муниципальной оценки земли :

Чтобы подать заявку на пересмотр, у вас есть срок до 30 апреля первого года трехлетней работы. Например, если Лонгей будет исполнять свои обязанности на трехлетний период 2022-2023-2024 годов, оспаривать это уже слишком поздно.

Заполните форму запроса на пересмотр, доступную онлайн на веб-сайте министерства муниципальных дел и жилищного строительства (MAMH). Укажите причины, по которым вы хотите запросить пересмотр. Обратите внимание, что ответ « сумма налогов слишком высока ” не является веской причиной.

Вы можете оспорить стоимость здания или конкретную запись в описи.

Подайте заявку в месте, указанном в вашем оценочном заключении, с указанием необходимой суммы (способы оплаты различаются в зависимости от муниципалитета).

Муниципальный оценщик должен ответить вам до 1 сентября.

Если вы не удовлетворены ответом муниципального оценщика, вы можете подать апелляцию в административный суд Квебека в течение 60 дней с момента получения ответа.

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