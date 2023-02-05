Иммиграция с Александрой Мельниковой. Стартанули 6 пилотных программ иммиграции в Квебеке, часть вторая.

Продолжим разбор программ на ПМЖ в провинцию Квебек.

Программа на ПМЖ для медперсонала и сиделок у пожилых людей. В эту группу входят медсестры, координаторы и супервайзеры, работающие с пожилыми людьми. Эта программа, также, как и предыдущая, была создана очень недавно, имеет квоту в 600 человек и ее период подачи документов 28 декабря 2022 по 31 октября 2023 года. Что нужно, чтобы подать на эту программу:

Иметь два года опыта работы, один из которых может быть за пределами Квебека или Канады

знание французского от уровня 7 и выше

ОБЯЗАТЕЛЬНО работать на одной из специальностях на момент подачи и рассмотрения документов.

Иметь диплом по вашей медицинской специальности с длительностью программы минимум 1 год

Программа на ПМЖ для специалистов, которые работают в области информационных технологий и с искусственным интеллектом. Будьте внимательные, в эту программу входят десять специальностей. Обязательно сверьте вашу специальность перед подачей, а также положенную зарплату. Если ваша зарплата будет ниже допустимой по провинции Квебек, ваш контракт на работу не будет засчитываться. Квота на эту программу 550 человек, период подачи заявлений с 28 декабря 2022 года до 31 октября 2023 года. Это единственная программа, по которой есть возможность иммигрировать без теста по французскому, но придется пообещать, что будет учить язык в будущем. Специалисты с контрактом на работу в провинцию Квебек в области искусственного интеллекта, информационных технологий или визуальных эффектов имеют возможность подать на ПМЖ как и по категории франкофонов, так и без знания французского языка.

Она делится на две подкатегории:

Компьютерные специалисты в области искусственного интеллекта . У вас должен быть диплом на уровне бакалавр и опыт работы по специальности минимум 24 месяца за последние 5 лет или диплом уровня магистратуры или докторантуры, полученный за последние 12 месяцев до подачи документов К тому же, вы должны либо уже работать в Квебеке или иметь контракт на работу в провинцию Квебек. Обратите внимание, ваша зарплата должна быть минимум 75 тысяч в год если ваш работодатель оперирует за пределами метрополии Монреаля или от 100 тысяч в год, если вы работаете в метрополитене Монреаля.

Компьютерные специалисты в области информационных технологий и визуальных эффектов, включая область компьютерных игр . Чтобы податься на эту категорию, нужно иметь или среднетехническое образование или диплом бакалавра, два года опыта работы по специальности из последние 5 лет, работать в провинции Квебек на момент подачи или иметь контракт на работу.

Обратите внимание, это только основные требования к программам. Для того, чтобы подаваться по каждой из них нужно собрать целый пакет документов и скрупулёзно пройтись по всем деталям от А до Я.

Если вам нужна консультация по иммиграции, пришлите запрос на емейл – info@skiimmigration.com.

Оставайтесь со мной, а я и дальше буду держать вас в курсе всей полезной и важной информации.

С уважением Александра Мельникова,

Президент компании «SKI Immigration»,

“Canada from coast to coast”

лицензированный иммиграционный консультант по всей Канаде и провинции Квебек с опытом работы в иммиграции более 10 лет.

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