Cлово председателя Федеральной резервной системы подпитывает надежды на снижение ставок по ипотечным кредитам в Канаде

Председателю Федеральной резервной системы США Джерому Пауэллу достаточно было сказать всего одно слово на своей пресс-конференции 1 февраля, чтобы вселить надежду на то, что ставки по ипотечным кредитам в Канаде, возможно, будут снижаться.

“Теперь мы можем сказать, я думаю, впервые, что процесс дезинфляции начался”, – сказал Пауэлл после решения ФРС повысить базовую ставку на 25 базисных пунктов до 4,75% в среду днем.

Ключевое слово — “дезинфляция” — было всем, что требовалось рынкам. Акции взлетели, а доходность облигаций упала, поскольку рынки по всему миру ожидали, что цикл повышения ставок ФРС закончится скорее раньше, чем позже, и может даже пойти вспять, поскольку инфляционная угроза ослабнет.

“Это именно то, что нужно ипотечному рынку Канады, если есть хоть какая-то надежда на снижение фиксированных ставок к весне”, – написал Маклистер.

Хотя он сказал, что еще слишком рано говорить о снижении ипотечных кредитов в среду, он отметил, что снижение доходности облигаций за последние три месяца уже привело к снижению пятилетних фиксированных ставок.

Маклистер сказал, что, вероятно, потребуется больше времени, чем обычно, чтобы эти падающие доходности отразились на ставках по ипотечным кредитам, учитывая текущую макроэкономическую среду, поскольку банки откладывают часть улучшений в карман, чтобы противостоять рискам снижения.

“Поскольку мы приближаемся к рецессии, кредиторы будут держать свои спреды шире, чем обычно, чтобы учесть предполагаемый риск и другие факторы”, – сказал он по электронной почте. “Им, возможно, придется иметь дело с более высокими ставками дефолта, меньшей ликвидностью на рынках финансирования и большей волатильностью ставок (что увеличивает затраты на хеджирование)”.

Он сказал, что краткосрочные фиксированные ставки будут снижаться по мере того, как Банк Канады приближается к снижению ставок, в то время как переменные ставки не упадут “существенно” до тех пор, пока снижение не станет официальным.

И он добавил, что нет никаких сомнений в том, что рынки ожидают снижения ставок.

“Если вы посмотрите на рынок облигаций, в частности на такие вещи, как индексные свопы овернайт, форвардные ставки и фьючерсы, нет никаких сомнений в том, что финансовые рынки ожидают снижения ставок к концу этого года”, – сказал он.

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