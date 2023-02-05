Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
Классифайд газеты Деловой Монреаль
Новости В Мире Французских студентов отправили на пересдачу экзамена из-за чат-бота ChatGRT
Фото: fbm.ru

Французских студентов отправили на пересдачу экзамена из-за чат-бота ChatGRT

Виктория Христова Фев 5, 2023 В Мире, Новости Комментарии к записи Французских студентов отправили на пересдачу экзамена из-за чат-бота ChatGRT отключены 27 Просмотров

Новый вид шпаргалок века нынешнего

Во Франции около 20 студентов Страсбургского университета, которых уличили в использовании чат-бота ChatGRT, отправили на пересдачу экзамена в очном формате. Об этом сообщает газета Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA).

Отмечается, что университет собрал доказательства массового мошенничества с применением ChatGRT и других ресурсов. Студенты, как заявляется, обращались к помощи указанной платформы во время прохождения онлайн-теста по новой и новейшей истории Японии. В администрации университета заявили, что это первый такой случай.

Мы будем действовать в соответствии с тем, что в настоящее время предусмотрено законодательством, — заявило руководство учебного заведения.

 

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal