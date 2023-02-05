Французских студентов отправили на пересдачу экзамена из-за чат-бота ChatGRT

Новый вид шпаргалок века нынешнего

Во Франции около 20 студентов Страсбургского университета, которых уличили в использовании чат-бота ChatGRT, отправили на пересдачу экзамена в очном формате. Об этом сообщает газета Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA).

Отмечается, что университет собрал доказательства массового мошенничества с применением ChatGRT и других ресурсов. Студенты, как заявляется, обращались к помощи указанной платформы во время прохождения онлайн-теста по новой и новейшей истории Японии. В администрации университета заявили, что это первый такой случай.

Мы будем действовать в соответствии с тем, что в настоящее время предусмотрено законодательством, — заявило руководство учебного заведения.