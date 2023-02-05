Легендарный модельер Пако Рабан скончался в возрасте 88 лет

Пако Рабан работал с необычными материалами: металлом, бумагой, пластиком, перьями. Его платья считаются примерами футуризма в мире моды. Настоящее имя модельера — Франсиско Рабанеда. Он родился в Стране Басков в Испании

Революционер в мире моды, французский модельер Пако Рабан скончался в возрасте 88 лет. Причина смерти не называется. Его называют столпом футуризма в мире моды.

Пако Рабан работал с необычными материалами, делал знаменитые платья из металла, а духи его бренда считаются прорывом в мире парфюмерии.

Настоящее имя модельера — Франсиско Рабанеда. Он родился в Стране Басков в Испании. К миру моды приобщался с детства, мать работала у испанского модельера Кристобаля Баленсиаги, была убежденной коммунисткой, вместе с ней Пако в 1950 году побывал в Москве.

Во Франции он учился на архитектора, но не работал по профессии, а использовал эти знания в моделировании одежды. Студентом делал аксесуары и бижутерию, которые стали популярными в молодежной среде. Использовал новые материалы, например высококачественную пластмассу родоид. Он создавал украшения для Givenchy, Dior и Balenciaga.

В 1966 году Рабан представил в Париже свою первую коллекцию одежды, которую назвал Manifesto: «12 неносибельных платьев из современных материалов». Это были скорее арт-объекты — из бумаги, пластика, металла на босоногих белых и темнокожих девушках.

Пако Рабан одним из первых начал использовать в дефиле темнокожих манекенщиц. Показ заметили международные СМИ. Следующую коллекцию он сделал из бумаги, которую считал одеждой будущего. Среди его проектов были плащи из перьев, одежда из кожи, пластика, оргстекла и металла с добавлением сухих цветов и кружева.

Фирменным знаком модельера стали облегающие платья в виде плетеной кольчуги. Рабан первым начал использовать музыкальное сопровождение во время дефиле вместо традиционного зачитывания номеров нарядов и их описания.

Рабан сделал эскизы 20 костюмов для фильма «Барбарелла» 1968 года с Джейн Фондой в главной роли. Они вдохновили дизайнеров Dior и Givenchy, которые посвящали киноленте свои коллекции, а Жан-Поль Готье придумал образы для «Пятого элемента», основываясь на впечатлениях от работ Пако Рабана.

В 1969 году маэстро создал свои первые духи Calandre, а спустя четыре года сделал мужской аромат, смешав запахи цветов и дерева, — Paco Rabanne pour Homme. Этот аромат признали прорывом уже в мире парфюмерии. Всего он создал более 40 ароматов для мужчин и женщин. Сейчас бренд Paco Rabanne принадлежит испанскому модному концерну Puig, где модельер работал в сотрудничестве с Розмари Родригес, которая создает коллекции одежды для этой торговой марки.

Пако Рабан участвовал в международной акции по сбору средств для Фонда борьбы со СПИДом. Перечислял деньги в фонд Sidaction.