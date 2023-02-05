Байден пояснил, почему не сразу отдал приказ сбить китайский аэростат

В связи с ситуацией госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Китай.

Советы Пентагона стали причиной того, что китайский аэростат не сбили ранее, заявил президент США Джо Байден 4 февраля, сообщает пресс-служба Белого дома.

По словам президента, он приказал сбить шар еще в минувшую среду, однако в результате послушал совета военного ведомства США, и решил не подвергать опасности находящихся на земле людей.

«В среду, когда мне сообщили о шаре, я приказал Пентагону сбить его в среду как можно скорее», — сказал Байден, добавив, что согласно американским военным, сбивать летательный аппарат нужно над водой, чтобы не подвергать опасности жителей страны.

Также Байден похвалил американских пилотов за успешную работу.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что 4 февраля американские военные сбили китайский воздушный шар по указанию президента Соединенных Штатов. По словам министра, аэростат использовали для наблюдения за стратегическими объектами.

Как утверждается, США заметили шар еще в конце прошлого месяца. Об этом доложили Байдену, но по совету Пентагона сбивать аэростат над американской территорией не стали.

В Пекине признали принадлежность аппарата Китаю, однако отвергли его военное назначение, отметив, что шар призван выполнять научные функции. По словам представителей КНР, шар залетел на территорию США из-за неблагоприятных погодных условий.

В связи с ситуацией госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Китай.