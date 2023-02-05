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Фото: https://life.ru/

Ушел из жизни канадский актер Джордж Робертсон

Виктория Христова Фев 5, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Ушел из жизни канадский актер Джордж Робертсон отключены 53 Просмотров

На 90-м году ушел из жизни актер Джордж Робертсон, 4 февраля сообщает The Hollywood reporter.

На 90-м году ушел из жизни актер Джордж Робертсон, 4 февраля сообщает The Hollywood reporter.

Робертсон скончался в Центре медицинских наук Саннибрук в Торонто, других подробностей не сообщается.

Робертсон прежде всего известен зрителям по сериалу «Полицейская академия», где он сыграл шефа полиции Херста.

Джордж Робертсон родился в Брамптоне, Онтарио, 20 апреля 1933 года. В 1959 году закончил Колумбийский университет в степени магистра делового администрирования.

Робертсон успешно проработал в киноиндустрии более 60 лет. В 1993 году CBC присудило ему премию Маргарет Коллиер как лучшему канадскому писателю за выдающуюся работу в кино или на телевидении.

 

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