Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
Классифайд газеты Деловой Монреаль
Новости Telegram сделал для премиум-подписчиков функцию перевода чатов и каналов

Telegram сделал для премиум-подписчиков функцию перевода чатов и каналов

Виктория Христова Фев 5, 2023 Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий Комментарии к записи Telegram сделал для премиум-подписчиков функцию перевода чатов и каналов отключены 49 Просмотров

Мессенджер Telegram представил первое обновление этого года с десятью нововведениями.

Мессенджер Telegram представил первое обновление этого года с десятью нововведениями. Об этом сообщается в блоге мессенджера.

  • Новая кнопка «Перевести» позволит Premium-пользователям автоматически переводить чаты, группы и каналы.
  • Также можно превратить в профильную фотографию анимированные эмодзи и любые стикеры. Кроме того, создано десять новых наборов эмодзи, добавить их можно из нового раздела «Популярные эмодзи»; появился поиск стикеров и эмодзи по категориям.
  • Теперь можно менять настройки автозагрузки в соответствии с тарифами провайдера — для этого появились круговые диаграммы со статистикой Wi-Fi и мобильного трафика.
  • Также стало доступно автосохранение полученных медиа, разрешение на их отправку, полное отключение текстовых сообщений в группе.
Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal