Зарплаты в Квебеке опережают средний рост зарплат в Канаде, что радует

Статистическое управление Канады опубликовало данные, согласно которым в Квебеке зарплаты растут быстрее, чем в остальных провинциях.

В декабре 2022 года средняя зарплата в Квебеке вырасла на 6,9 процентов, тогда как средняя зарплата в Канаде повысилась лишь на 5%. Министерство труда признаёт, что рост зарплат вызван непрекращающейся нехваткой рабочих рук и, как следствие, сложностями с поиском кандидатов на вакантные должности.

В Квебеке положение с нехваткой рабочей силы хуже, чем в остальных провинциях. Эта ситуация приводит к потере контрактов, к снижению инвестиций в экономику, к задержкам в поставках продукции, что вызывает серьёзные нарушения во всей производственной цепочке.

Одной из причиной сложившегося положения стало увеличение количества пенсионеров — сегодня каждый пятый житель Квебека предолел порог в 65 лет (но через десять лет уже четверть квебекцев достигнет пенсионного возраста).

Одним из вариантов, предлагаемых для решения проблемы на рынке труда стала кампания по привлечению пенсионеров к работе.

Одновременно министерство труда признаёт, что хотя для наёмных работников ситуация далеко не самая плохая — рабочие руки крайне нужны, но сложившееся положение ведёт к тому, что наблюдается большая текучесть кадров — люди работают на одном месте буквально несколько месяцев, а затем переходят на новую работу, где им предлагаются лучшие условия, в первую очередь, более высокая зарплата. В Монреале, в отдельных отраслях 50 процентов трудящихся меняют работу раз в год, как правило, находя лучшие условия и лучшую оплату их труда.

Владельцам же предприятий рекомендуется оценить ситуацию и по возможности повышать зарплаты регулярно и чаще, чем ранее. Только так удастся сократить текучку кадров и не дать хорошему работнику перейти на другую работу.