Встреча на высшем уровне в Мексике: Байден, Лопес Обрадор и Трюдо

В среду, утром 11 января, полёты самолётов гражданской авиации в США были временно прекращены

Во вторник, 10 января, в столице Мексики прошла встреча между лидерами Мексики, США и Канады. Обсуждались самые важные вопросы взаимоотношений.

Президенты Мексики Лопес-Обрадор и США Джо Байден, и примкнувший к ним премьер-министр Канады Джастин Трюдо встретились в городе Мехико во вторник, 10 января. На встрече были обсуждены вопросы экономического сотрудничества, вопросы климата, иммиграции, сотрудничества в борьбе с преступностью. Разумеется, речь о символической и политической составляющей сотрудничества, так как подробно все эти вопросы обсуждаются регулярно, а руководители соответствующих ведомств обмениваются мнениями, вносят и рассматривают предложения и без участия лидеров стран.

Из вопросов, которые были подняты во время встречи руководства можно выделить тему сокращения выбросов метана — предусматривается принятие ряда мер, благодаря которымжны выбросы должны сократиться на 15-20 процентов в ближайшие семь лет.

Все три страны обязуются развивать сеть электрозаправок, что опять же, по планам, сократит использование бензина.

Вопрос иммиграции был обсуждён лидерами отдельно, и стороны договорились о согласовании иммиграционной политики, ограничений на въезд и процедур, касающихся передвижения их граждан через границы.

Что касается вопросов охраны правопорядка, все три страны будут расширять сотрудничество, обмениваясь оперативными данными и списками авиапассажиров.

После разговора все три лидера сделали совместное заявление для прессы и отдельные заявления, в которых результаты оценили положительно.

Проблемы, конечно, остаются. В первую очередь из-за того, что президент Мексики занимает левые позиции, поддерживая самые «революционные» тенденции в развитии. Например, Мексика решила запретить модифицированную кукурузу, что наносит ощутимый удар по интересам агропромышленного комплекса США.

Встречи лидеров трёх стран будут продолжаться, с периодичностью примерно один раз в полтора года.

Во время встречи была достигнута договорённость об официальном визите президента Байдена в Канаду в марте этого года, хотя точная дата визита пока не оглашена.