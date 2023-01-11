В среду, утром 11 января, полёты самолётов гражданской авиации в США были временно прекращены

Серьёзный сбой в организации полётов в США, временная отмена всех рейсов привела ко всеобщему хаосу, но ситуация постепенно возвращается к нормальной, рейсы возобновляются.

Дополнение на 9.45 утра: Нет, новость о нормализации обстановки оказалось преждевременной. Хотя частично полёты возобновляются, но именно частично, большая часть рейсов всё ещё откладывается, специалисты продолжают поиск багов и ремонт системы.

Отмена всех вылетов была связана (согласно официальному уведомлению) с ошибкой в работе информационной системы, обеспечивающий слежение за перемещениями самолётов и сообщающей пилотам сведения в реальном времени об обстановке в воздухе.

Хотя рейсы были возобновлены после нескольких часов отмены всех полётов, Федеральное Управление Авиации (Federal Aviation Administration) предупредило пассажиров в возможных сбоях в будущем и, как следствие, о возможных частичных отменах рейсов или даже полном отмене их на какое-то время.

Управление сообщило, что на 9 часов утра по восточному времени (это же время и в Монреале), ведутся работы по проверке системы, по перезагрузке и по восстановлению работ.

Нарушение графика полётов — а проще говоря, полное прекращение их, вызвало хаос. К сожалению, пассажирам из Монреаля, да и из всего Квебека и из Канады, планирующим воздушное путешествие в США или транзитом через США в ближайшие дни, следует иметь в ввиду, что они могут столкнуться с серьёзными проблемами. Но будем надеяться, ситуация наладится уже в среду, 11 января.