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Общество Криминал Внимание: розыск!
Фото: CTV News

Внимание: розыск!

Виктория Христова Янв 11, 2023 Криминал, Новости Комментарии к записи Внимание: розыск! отключены 28 Просмотров

Пропала девушка! Всех, кто что-то знает, просят оказать содействие!

Полиция Лаваля разыскивает 13-летнюю Еву Порчиа. По сообщениям, она ушла из своего дома 4 января, и с тех пор ее никто не видел. Ее семья опасается за ее безопасность, потому что недавно ее состояние вызывало тревогу и беспокойство. Она могла поехать в центр Монреаля. Порчия – белый франкоговорящий подросток, ростом 5 футов 1 дюйм и весом 120 фунтов. У нее каштановые волосы, голубые глаза, и она была одета в черную водолазку, пальто цвета хаки и черные леггинсы.

Любой, у кого есть информация о Еве Порчиа, может конфиденциально связаться с InfoLine по телефону 450-662-INFO (4636) или позвонить по номеру 911 и указать файл LVL-230104-092.

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