В Канаде охранники тюрьмы поймали голубя-наркокурьера с рюкзаком

Во дворе канадской тюрьмы поймали голубя с рюкзаком наркотиков.

«Почтовый» голубь попал в руки охранников исправительного учреждения в городе Абботсфорд, что в 80-ти километрах от Ванкувера. Как информирует CTV News, на птице был надет самодельный, сшитый из ткани рюкзачок с наркотическими веществами.

По заявлению тихоокеанского регионального президента Канадского объединения сотрудников исправительных учреждений Джона Рэндла, голубя удалось изловить с помощью ловушки.

Рэндл признался, что за всю свою карьеру никогда не сталкивался с подобной попыткой пронести контрабанду в тюрьму. Обычно заключенные и их сообщники на воле прибегают к более “традиционным” методам – например, к дронам.

Работа была проделана творческая. Птица довольно много передвигалась, чтобы отследить ее и поймать, – рассказал чиновник об отлове голубя-наркокурьера. За последние годы сотрудники тюрьмы сталкивались с дронами, переносящими наркотики, и другими способами контрабанды, но впервые за 13 лет они увидели, что для доставки запрещенных веществ используется живая птица. Рэндл подчеркнул, что преступникам было бы непросто заставить птицу приземлиться в точном месте, в отличие от дрона. Он предположил, что преступники обратились к методам «старой школы» из-за того, что офицеры обращают больше внимания на дроны, с которыми сталкиваются буквально ежедневно.