Беспрецедентный кризис в центрах экстренного вызова

В службе 911 – кадровая катастрофа. Профсоюз бьет тревогу!

Если вы когда-либо ждали скорую помощь или долгое время не могли дозвониться в службу 911 и задавались вопросом, как это может произойти, в наши дни, по данным Федерации работников больницы Квебека (FPHQ), есть простое объяснение: в центрах экстренной помощи Квебека и диспетчерах наблюдается беспрецедентный кризис. Работники находятся на пределе своих возможностей.

Парамедики, диспетчеры скорой медицинской помощи, а также вспомогательный и канцелярский персонал, столкнулся в связи с общим организационным кризисом в системе здравоохранения и неустойчивой нехваткой персонала, с неимоверным кризисом. Президент FPHQ Даниэль Шуинар призывает правительство Лего быстро подписать трудовой контракт “и предоставить больше финансовых ресурсов, чтобы избежать катастрофического сбоя в обслуживании”.

Центры экстренного вызова в настоящее время работают на посменной основе, что по мнению работников, увеличивает время реагирования на звонки людей, требующие прибытия службы скорой помощи. Это на фоне постоянных смен с 70-часовой рабочей неделей, вызванной нехваткой персонала, увольнением сотрудников из-за условий труда, перегруженных графиков и пустых банков резюме.

Зарплата, начинающаяся с 21,37 доллара в час, “определенно не признает навыков, экспертных знаний и умений, необходимых для этой важнейшей профессии, которая может спасать жизни”, утверждает профсоюз. “В настоящее время мы сталкиваемся с ситуацией, когда для нас невозможно выдержать давление с точки зрения возможности трудоустройства и / или даже запустить процедуры набора персонала. У нас нет ничего конкурентоспособного, что мы могли бы предложить, чтобы убедить рабочих. Нашим сотрудникам недоплачивают, принимая во внимание требуемые навыки и условия работы, в которых мы должны быть доступны 7 дней в неделю и 24 часа в сутки”.

Диспетчерам экстренных служб требуются знания и опыт в области здравоохранения, очень хорошее чувство анализа, чтобы удаленно визуализировать сцены инцидентов и передавать правильные указания людям, терпящим бедствие или столкнувшимся с катастрофическими проблемами со здоровьем. Они также требуют умственных усилий и исключительной концентрации, а также навыков межличностных отношений в контексте работы, который налагает очень ограничительные психологические условия.

“Как работники здравоохранения, мы серьезно сомневаемся в намерениях и правдивости заявлений, сделанных министром здравоохранения и социальных служб Кристианом Дубе”, – говорится в заявлении профсоюза. “Как мы можем быть таким работодателем, предлагая нашим работникам зарплату всего в 21,37 доллара?”

К северу от Монреаля профсоюз сообщает о 20 увольнениях в 2022 году и только о семи новых сотрудниках, некоторые из которых не были постоянными. “Если в краткосрочной перспективе не будет начато обсуждение вопроса о заключении коллективного соглашения, срок действия которого истек 9 месяцев назад, “нам придется учитывать, что мы движемся к прекращению работы из-за простого факта, что большое количество работников покинет профессию. Это просто ненормально, что мы находимся без контракта с марта 2022 года. Мы должны действовать сейчас!” – говорится в заявлении профсоюза.

“Давайте зададим вопрос: что будет делать премьер Лего, когда будет сделан звонок в 911 и никто не ответит из-за нехватки ресурсов для направления машины скорой помощи на место, где самому Лего может потребоваться срочная помощь?”