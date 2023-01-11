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Новости CSL подает в суд на Pomerleau за дефекты в Aquatic Centre
Фото: pomerleau.ca

CSL подает в суд на Pomerleau за дефекты в Aquatic Centre

Виктория Христова Янв 11, 2023 Новости, Новости Квебека и Монреаля Комментарии к записи CSL подает в суд на Pomerleau за дефекты в Aquatic Centre отключены 33 Просмотров

Подан иск о некачественном строительстве водного комплекса в CSL

Город Кот-Сент Люк подает в суд на строительную компанию Pomerleau на 3 миллиона долларов, утверждая, что дефекты в строительстве Водного и общественного центра привели к появлению плесени и повреждению водой из-за влажности в последние годы.

Здание ACC на Паркхейвен-авеню, в котором есть два плавательных бассейна, тренажерный зал, художественные и танцевальные студии, игровая комната, кафе, банкетный и конференц-зал, было построено чуть более чем за 18 миллионов долларов на средства муниципального, провинциального и федерального правительств.

Обслуживающий персонал впервые заметил дефекты в здании более трех лет назад, в том числе проникновение воды в комнаты и повреждение наружных кирпичей здания. Дальнейшие проверки показали, что для контроля влажности в бассейне объекта использовался ненадлежащий материал.

В отчете, подготовленном по заказу CSL, говорится, что необходимо будет проделать большую работу, чтобы крыша прослужила от 20 до 25 лет. Другие проблемы, возникшие за последние два года, включают вертикальную оболочку здания и две панели, оторвавшиеся от внешней облицовки.

В иске CSL против Pomerleau говорится, что на стене здания выросла плесень размером 45 см и что есть проблемы с 41 внешней панелью.

Pomerleau отрицает ответственность за работу, выполненную его субподрядчиками Toiture Couture и Isolation Algon. Toiture Couture говорит, что она выполнила свою работу должным образом, в то время как Isolation Algon пока никак не прокомментировал ситуацию.

На Pomerleau аналогичным образом несколько лет назад подал в суд City of Ste. Hyacinthe по вопросам, связанным со строительством их водного комплекса. Этот иск был урегулирован во внесудебном порядке.

 

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