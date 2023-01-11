Продажи жилья в Монреале упали на 39 процентов в декабре

Рынок недвижимости в Монреале: положение на декабрь прошлого года

Продажи жилья в Монреале упали на 39 процентов в декабре прошлого года по сравнению с тем же месяцем 2021 года, согласно статистике продаж жилья Centris, опубликованной Квебекской профессиональной ассоциацией брокеров недвижимости (QPAREB).

В численном выражении в прошлом месяце было продано 2232 единицы продукции, что на 1414 единиц меньше, чем в декабре 2021 года. Это самый низкий объем продаж с 2014 года.

Чарльз Брант, директор отдела анализа рынка QPAREB, заявил, что, хотя “декабрь – это месяц в году, когда, как правило, меньше объявлений и меньше покупок”, и что “неудивительно наблюдать замедление активности на рынке Монреаля…этот низкий уровень запасов, тем не менее, предотвратил более резкое падение цен.

“Хотя декабрь, как правило, не тот месяц, который наилучшим образом отражает реальную динамику рынка, существует определенная выжидательная позиция. С одной стороны, покупатели надеются, что рыночные условия улучшатся в их пользу. Продавцы, с другой стороны, надеются на стабилизацию рынка. Активные предложения продолжают значительно расти из-за эффекта наращивания, который может помочь привлечь покупателей в ближайшие месяцы ”.

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