Монреальские ученые обнаружили лекарство от Омикрона в морских губках

Вещество, способное подавлять размножение коронавируса штамма Омикрон в очень низких концентрациях, обнаружили в морских североамериканских губках сотрудники университета Британской Колумбии и Монреаля

Вещество было названо алотакеталем. По словам ученых, преимущество открытого вещества в том, что объектом его воздействия являются человеческие клетки, а не сам вирус. Так как вирус постоянно мутирует, то приходится искать новые лекарства для лечения от возбуждаемой им инфекции. Человеческие клетки же год от года сохраняют свой генетический код, а значит, по мнению ученых, лекарство будет сохранять свои свойства длительный период.

Группа ученых UBC провела ряд экспериментов по воздействию на клетки тканей человеческих легких более 370 экстрактов и веществ, выделенных из клеток и тканей морских микробов, губок, грибков и растений. В ходе экспериментов были найдены три вещества, особо эффективно воздействующих на клетки, зараженные разновидностями штамма «омикрон». Это Бафиломицин Д, Холирин А и Алотакеталь. Третье вещество присутствует в тканях морских губок рода Phorbas.

Так как алотакеталь воздействует на клетки человека, по мнению ученых, оно может стать интересным кандидатом на роль лекарства от новых форм коронавируса.