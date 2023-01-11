Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
Классифайд газеты Деловой Монреаль
Общество Здоровье, медицина COVID-19 Монреальские ученые обнаружили лекарство от Омикрона в морских губках
лекарства

Монреальские ученые обнаружили лекарство от Омикрона в морских губках

Виктория Христова Янв 11, 2023 COVID-19, Здоровье, медицина, Новости Комментарии к записи Монреальские ученые обнаружили лекарство от Омикрона в морских губках отключены 30 Просмотров

Вещество, способное подавлять размножение коронавируса штамма Омикрон в очень низких концентрациях, обнаружили в морских североамериканских губках сотрудники университета Британской Колумбии и Монреаля

 

Вещество было названо алотакеталем. По словам ученых, преимущество открытого вещества в том, что объектом его воздействия являются человеческие клетки, а не сам вирус. Так как вирус постоянно мутирует, то приходится искать новые лекарства для лечения от возбуждаемой им инфекции. Человеческие клетки же год от года сохраняют свой генетический код, а значит, по мнению ученых, лекарство будет сохранять свои свойства длительный период.

Группа ученых UBC провела ряд экспериментов по воздействию на клетки тканей человеческих легких более 370 экстрактов и веществ, выделенных из клеток и тканей морских микробов, губок, грибков и растений. В ходе экспериментов были найдены три вещества, особо эффективно воздействующих на клетки, зараженные разновидностями штамма «омикрон». Это Бафиломицин Д, Холирин А и Алотакеталь. Третье вещество присутствует в тканях морских губок рода Phorbas.

Так как алотакеталь воздействует на клетки человека, по мнению ученых, оно может стать интересным кандидатом на роль лекарства от новых форм коронавируса.

 

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal