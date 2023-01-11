Жителей ДДО переселили в результате пожара

Пожар в доме на Западном берегу. Люди остались без крова.

В результате пожара в Доллар-дез-Ормо жители многоквартирного дома на улице Агора оказались на улице в прошлую субботу днем. По данным Службы безопасности Монреаля, пожарные были вызваны около 3:30 в жилой дом на Агоре, недалеко от Хаймана, где на первом этаже начался пожар.

На место происшествия, где разгорался нешуточный пожар, прибыли экстренные службы и около 90 пожарных. Жильцы здания были эвакуированы, один из них был доставлен в больницу для лечения от вдыхания дыма и повреждения слизистой оболочки.

Очаг пожара был локализован в одном блоке, но другие блоки пострадали от дыма и воды. Эмили Барбо-Шарлебуа из SIM рассказала, что около половины жителей здания смогли вернуться в свои квартиры, в то время как других пришлось временно переселить с помощью Красного Креста.

На данный момент причина пожара неизвестна. Но Барбо-Шарлебуа воспользовалась возможностью, чтобы напомнить всем о городском законе, касающемся пожарной сигнализации. Она не сказала, что в основе инцидента лежала неработающая дымовая сигнализация, но подчеркнула, что жилые здания, построенные до 1985 года, должны иметь детекторы дыма, питающиеся от несъемной литиевой батареи со сроком службы 10 лет.

Город Доллар-дез-Ормо разместил на своем веб-сайте информацию, что они “находятся в контакте с Гражданской охраной и Красным Крестом и будут работать над определением того, какая помощь потребуется пострадавшим жителям в ближайшие дни”.

“Я уверен, что Красный Крест и их команда окажут поддержку пострадавшим жителям”, – сказал мэр DDO Алекс Боттауски. “Мы сочувствуем тем, кто потерял свои вещи. Мы здесь единое сообщество и будем помогать нуждающимся всем, чем сможем”.