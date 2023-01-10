В Канаде выпустили новый электромобиль Arrow, который был представлен на выставке CES

Ассоциация производителей автомобильных запчастей Канады на выставке CES презентовала Project Arrow

Ассоциация производителей автомобильных запчастей Канады на выставке CES презентовала Project Arrow. Данный проект является общеканадским, а также это первая концепция нулевого уровня выбросов. Её разработка велась длительное время. Сама концепция будет способствовать продвижению автомобильной промышленности Канады. Кроме этого, премьер-министр Трюдо стремится сократить выбросы до нулевого уровня к 2050 году.

Над дизайном трудились четыре студента Школы промышленного дизайна Карлтонского университета. В 2020 году именно они разработали самый лучший дизайн, а последние годы он воплощался в жизнь.

Он представляет из себя кроссовер со ступенчатой передней панелью и тонкими осветительными приборами, которые частично закрываются решеткой радиатора. Сильно выделяются контрастная чёрная крыша и стилизованные двери. Колёса автомобиля аэродинамически оптимизированы, а сзади находится световая полоса.

В салоне автомобиля находится цифровая комбинация приборов, дисплей для переднего пассажира и экраны для цифровых боковых зеркал. Кроме этого, сзади сидения разделены консолью.

В настоящее время официальный пресс-релиз не был выпущен, при этом The National Post отмечает, что автомобиль будет иметь солнечные панели на крыше и электрическую силовую установку, мощность которой составляет 550 л.с. На одном заряде он сможет проехать 500 км.

Концепция разрабатывалась благодаря государственному финансированию в размере 6,8 млн канадских долларов (или 5 млн долларов США).