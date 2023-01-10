В Канаде выпустили новый электромобиль Arrow, который был представлен на выставке CES

Ассоциация производителей автомобильных запчастей Канады на выставке CES презентовала Project Arrow. Данный проект является общеканадским, а также это первая концепция нулевого уровня выбросов. Её разработка велась длительное время. Сама концепция будет способствовать продвижению автомобильной промышленности Канады. Кроме этого, премьер-министр Трюдо стремится сократить выбросы до нулевого уровня к 2050 году.
Над дизайном трудились четыре студента Школы промышленного дизайна Карлтонского университета. В 2020 году именно они разработали самый лучший дизайн, а последние годы он воплощался в жизнь.
Он представляет из себя кроссовер со ступенчатой передней панелью и тонкими осветительными приборами, которые частично закрываются решеткой радиатора. Сильно выделяются контрастная чёрная крыша и стилизованные двери. Колёса автомобиля аэродинамически оптимизированы, а сзади находится световая полоса.
В салоне автомобиля находится цифровая комбинация приборов, дисплей для переднего пассажира и экраны для цифровых боковых зеркал. Кроме этого, сзади сидения разделены консолью.
В настоящее время официальный пресс-релиз не был выпущен, при этом The National Post отмечает, что автомобиль будет иметь солнечные панели на крыше и электрическую силовую установку, мощность которой составляет 550 л.с. На одном заряде он сможет проехать 500 км.
Концепция разрабатывалась благодаря государственному финансированию в размере 6,8 млн канадских долларов (или 5 млн долларов США).