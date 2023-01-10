Правила этикета, которые принято соблюдать в Северной Америке (хотя при взгляде на окружающих так не скажешь, конечно)

Несколько правил, которые, возможно, не очень известны за пределами континента, хотя, при нынешней глобализации всё перемешалось..

На самом деле, сегодня на правила поведения на публике, в помещении, при общении, за столом обращают всё меньше внимания. Хотя всё зависит от воспитания, и если этикет соблюдать, то свидетели обязательно одобрительно кивнут, а воспитанного человека выделят. Некоторые из правил относятся, конечно, не только к Северной Америке. Соблюдать их желательно всегда, дабы не произвести дурное впечатление. Вот некоторые из не самых известных:

Если вас просят передать соль или перец, передавайте обязательно и солонку, и перечницу, а не только солонку или только перечницу. Считается, что в таком случае человек не ошибётся, его не придётся поправлять. К тому же, если попросили соль, возможно, через секунду попросят и перец, ну, и в Америке есть даже пословица, мол «соль и перец ходят вместе», так что играет свою роль и некоторое суеверие. И ни в коем случае не передавйте соль и перец из рук в руки — правила приличия требуют, чтобы вы поставили приборы перед человеком, который попросил об услуге. Локти на стол не ставят, это известно, наверно, всем во всех странах мира. Почему такие правила? Любопытно, что отсылка идёт аж к библейскому тексту, где в Книге Экклезиаста прямо говорится, что ставить локти на стол стыдно. К тому же, в древности границы личного пространства собеседника за столом определялись разложенными справа и слева вилками (а пространство между ними считалось «нейтральным»). Выставить локти — нарушение границы, а поставить их внутри установленной границы сложно — места мало. Ещё одна причина — выставление локтей мешало устанавливать прямой контакт между глазами собеседников, что в давние времена считалось угрозой. Вот правило и сохранилось. Важное правило: – в Канаде и США тостируемый не должен пить! Считается, что если в честь человека произносится тост, а он выпивает вино, то он как бы демонстрирует гордыню и эгоизм. Если в вашу честь произносят тост, не надо трогать бокал, надо просто с поклоном принять поздравление. Выпить можно и позже. В остальных уголках Земли это правило не действует или же плохо известно. В компаниях в три человека и более не принято чокаться. Просто из-за неудобства — при протягивании бокалов люди мешают друг другу, вино может разлиться, люди могут задеть друг друга, расплескать напиток или даже разбить бокал. Принято просто поднять бокал и приветственно оглядеть собеседников. Если вы попытаетесь чокаться, народ ответит, конечно, но чувствовать себя люди будут неловко. Показывать на что-то пальцем считается невежливым в большинстве стран мира (а в Японии, говорят, жест считается оскорбительным). Если надо на что-то указать, в Северной Америке принято либо показывать на предмет двумя сложенными вместе пальцами — указательным и средним, либо раскрытой ладонью (как В.И.Ленин на памятниках). Гидов учат указывать на отдалённый объект именно раскрытой ладонью. Важнейшее правило при общении с англоязычным собеседником: если вас благодарят, не отвечайте «no problem». Так говорят часто, включая и англоязычных американцев и канадцев. Но всё же это отход от правил вежливости. Вежливые варианты ответов: you’re welcome (или просто welcome), my pleasure, of course.