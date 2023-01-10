С какой целью в США сто лет назад был принят “Сухой Закон”

Какая связь существует между “Сухим законом” США столетней давности и сегодняшними ценами на бензин

Для чего сто лет назад в США был принят Сухой Закон, как он до сих пор влияет на нашу экономику, и как избавиться от его последствий.

Более ста лет назад, в 1920 году, в США был принят «Сухой Закон». По настоянию миллионов граждан, в стране было запрещено производить и пить любые алкогольные напитки (включая пиво). За нарушение закона полагались крупные штрафы и, в случаях рецидива, виновники приговаривались к длительным срокам заключения. Все производственные мощности были закрыты, все виноградники разорены, импорт, разумеется, запрещён, конвейеры по производству тары (бутылок, ящиков, упаковок) остановлены…

Страна воспряла духом, общественность верила, что проблема алкоголизма, наконец-то, решена, кончилось пропивание семейного бюджета пьяными отцами, кончились избиения супруг, ушла в прошлое поножовщина, аварии, вызванные пьяными водителями, драки, белая горячка, отравления алкоголем. Благодать!

На деле всё оказалось восершенно не так. В первую очередь, началось массовое производство самогона во всех его видах — от безобидных винных настоек до крепчайших напитков. Умелые домашние умельцы стала продавать продукцию соседям, родственникам, коллегам по работе. Если помните, даже Остап Бендер как-то одарил несчастного американского командированного, замученного сухим законом, рецептом «табуретовки» – самогона из древесных опислок.

Дальше, логичным образом, дело переросло в бизнес. Производство и продажа алкогольных напитков в подвалах жилых домов, а затем в тщательно укрываемых цехах достигло невероятного уровня. Контрабанда алкоголя из Канады и из Мексики обогащала тысячи торговцев (из Канады даже подводный «спиртопровод» был проложен по дну пограничной реки между Онтарио и США). Аль Капоне поднялся, кстати, именно на подпольной торговле алкоголем.

Через десять лет после принятия Сухого Закона статистики констатиовали, что уровень потребления алкоголя в США сократился примерно на пятую часть по сравнению с 1920 годом. То есть, нелегальный рынок спирта составил 80% от «досухозаконного» уровня. И весь этот объём проиводился, доставлялся, продавался и потреблялся нелегально. В конце концов, и общество, и власть, сокрушённо махнули рукой, и в 1933 году Сухой Закон отменили. Но было поздно — созданные мафиозные структуры уходить на покой не спешили, просто перепрофирировались (было бы удивительно, если бы контрабандисты и подпольные миллионеры решили выйти на пенсию).

А вот тут переходим к главному. Почему и зачем был принят Сухой Закон. Очередная «теория заговора» или же реальность? Кто знает, кто знает… Только вот факты есть факты, и их не перебъёшь:

В первые десятилетия 20 века практически весь мировой рынок автомобилей зависел от США. Дело не только в том, что в США производилось 80% всех автомобилей, а и в том, что на автомашинах, производимых в Европе, как правило, устанавливались детали, поставляемые из США — топливная система, трансмиссия, даже фары… Топливная система — в первую очередь.

Но с первых лет автомобильного производства до начала двадцатых годов двадцатого века все модели автомобилей создавались в двух вариантах (по желанию заказчика) — они могли работать на бензине или на этиловом спирте. В некоторых моделях предусматривался даже механизм переключения двигателя с одного вида топлива на другой — переключается обычный рычажок и… мотор работает на спирте… вновь переключение, и можно заправляться бензином (но эти гибридные модели были подороже, конечно, например фордовская модель Т).

Кстати, Генри Форд не только производил гибридные модели, но был и активным сторонником этанола. Он неоднократно подчеркивал, что этиловый спирт, как горючее, – это будущее автмобилестроения, и его компания разрабатывала двигатели на спирту в расчёте на то, что к тридатым годам такие машины вытеснят бензиновые. А Рудольф Дизель, разработчик дизельных двигателей, считал, что его моторы будут работать на спирте, добываемом из сахарного тростника.

Оба известнейших производителя (ага, найдите кого-нибудь в мире, кто не слышал про «форд» или про «дизель»!) были уверены, что топливо будущих автомобилей будет создаваться на основе отходов от фруктов, из древесных опилок («табуретовка» Остапа Бендера! Совпадение? Не думаем), выжимок сахарного тростника, из сахарной свёклы, из злаковых и т. д. И т. п. Из всего, что подлежит ферментации. Расчёты показывали, что, например, спирт, произведённый из картофеля, выращенного на одном акре при сборе одного только урожая, за один год, обеспечит всю нужду в обработке этого поля на сто лет вперёд (трактор, борона, автомобиль для перевозки урожая и т. д.)

Одним словом, этиловый спирт так или иначе был сильнейшим конкурентом бензину, нефти, солярке… И речь о горючем, производимым из возобновляемых источников, не требующем разработки нефтепромыслов, практически не загрязняющем окружающую среду.

Именно поэтому Форд и Дизель сделали ставку на спирт.

Но у этих производителей были серьёзные конкуренты. В первую очередь, небезызвестный Джон Рокфеллер… Да, да, тот самый, из клана Рокфеллеров. Его фирма занималась нефтеразработками, и легендарный Рокфеллер прекрасно понимал, чем грозит его бизнесу развитие спиртовой индустрии.

Началась война. Форд, Дизель и другие «спиртопоклонники» даже не подумали о гениальном решении, которое разработал Рокфеллер. Он и другие сторонники бензина вложились, причём серьёзно вложились, в лоббирование не нефти, не бензина, не мазута, не солярки…Нет. Они ни словом не обмолвились о возможных проблемах с двигателями на спирту (например, сложности с заменой мазута, опасность отправления, если человек вдруг решил отпить из канистры с этиловым спиртом и т. д.)

Они сделали упор на борьбу с алкоголизмом. Ивзестно, что только сам Рокфеллер подарил миллионы долларов сторонникам борьбы за трезвость (известно, что на Рождество 1919 года он пожертвовал Союзу Трезвости женщин-христианок 5 миллионов доллларов — это примерно сто миллионов на сегодняшний день). Кроме Рокфеллера в лоббировании «трезвости» участвовали десятки других нефтедельцов. Поддерживались партии и организации, требующие запрета алкоголя. И даже обвинить лоббистов было сложно — ведь требуют извести алкоголизм, святая и благородная цель.

И в 1920 году Сухой Закон был принят. Производство спирта в США запрещается.

Форд и другие сторонники спирта спохватились поздно. Впрочем, они лишь пожали плечами, списали в убыток расходы на изучение этой отрасли и перестали производить двигатели на спирту.

Мир получил лишь автомобили, работающие на нефтепродуктах, равно как на нефтепродуктах стали работать и все другие двигатели, используемые для отопления домов, для разного вида и разных целей генераторов и т. д. Изящное решение, обеспечившее доходы нефтяников на предстоящий век, и никто не знает, на сколько десятилетий вперёд…

Доморощенные экотеррористы даже не подозревают об этих фактах (не мудрено — уровень невежества этих лиц зашкаливает). Но, надо признать, пропаганда спирта всё же сложна – «вы что, за алкоголизм, да?», зададут вопрос возмущённые жители, увидев плакат «даёшь спирт вместо нефти!».