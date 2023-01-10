Правительство Квебека решает поддержать производителей зимних фруктов и овощей

Развитие теплиц и обеспечение квебекцев круглогодично выращиваемыми фруктами и овощение считаются крайне важным направлением в сфере продуктов питания.

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего заявил, что правительство поддержит начинания производителей овощей и фруктов, выращиваемых в теплицах. По мнению властей провинции, Квебек должен увеличить количество теплиц, чтобы производить овощи и фрукты даже в зимние месяцы, хотя пока непонятно, как можно снизить себестоимость продукции, выращиваемой в отапливаемых и хорошо освещённых теплицах, которые потребляют много энергии.

В рамках программы по развитию тепличного хозяйства, правительство Квебека выделило 46 миллионов долларов фирме Ferme d’Hiver, которая выращивает продукты в теплицах в районе города Vaudreuil. В программе участвуют разные организцации, от Дежардан, до финансовых венчурных компаний.

Особое внимание будет уделяться строительтству вертикальных теплиц, в которых разные фрукты — от клубники до салатов — будут выращиваться в течение всего года. Будет установлено так называемое «умное освещение», при котором свет регулируется автоматически. Считается, что в ближайшие годы эта продукция серьёзно потеснит на местных рынках импортируемые овощи и фрукты благодаря инновациям, которые приведут к снижению стоимости и к повышению качества местной продукции.

Правительство уже рассматривает вопрос об оказании помощи мелким владельцам тепличных хозяйств,с площадью теплицы до 500 квадратных метров. До 2025 года предплагается оказание помощи на сумму до ста миллионов долларов. Целью ставится производство в Квебеке к 2025 году тринадцати тысяч тонн зимней клубники, что позволит сократить на первом этапе импорт клубники из Калифорнии и Мексики на 10%.

Если в 2020 году примерно 30% овощей и фруктов в Квебеке производилось в теплицах, то сегодня эта доля увеличилась до 50%. Квебек стремится достичь большей автономии в области этих продуктов, снижая долю импорта в потреблении помидоров, баклажанов, сладкго перца, салатов, лимонов и других фруктов и овощей. Если в Исландии даже бананы выращивают в теплицах, то почему мы, в Квебеке, не можем последовать примеру исландцев, задаются вопросом власти. Ну, что ж, неплохая тенденция. Теплицы — в каждый дом, неплохой бизнес.

Если в 2019 году в Квебеке работали менее 500 промышленных теплиц, то в 2020 году их стало 550, в 2021 году – 625, а в 2022 году – не менее 700 (точные данные будут известны позже.

Заметим в заключение, что сегодня 25% квебекских фруктов и овощей производятся в Монтережи, 20% в Лорентидах, 12% – в районе Центр-Квебека. Районы Мориси, Гаспези, Эстри, Нижний Сен-Лоран, Шарльвуа, Сагне производят меньше. Районы, не попавшие в этот список производят незначительное количество зимних фруктов и овощей, хотя потенциал у них есть.