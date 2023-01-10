Телеканал CBC узнал подробности сделки по приобретению Канадой 88 F-35

Подробности сделки по приобретению Канадой 88 американских истребителей F-35 привел канадский телеканал CBC со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников из минобороны Канады.

Подробности сделки по приобретению Канадой 88 американских истребителей F-35 привел канадский телеканал CBC со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников из минобороны Канады.

Один из чиновников сообщил, что четыре самолета из первой партии будут стоить по $85 млн (6 млрд руб.) Стоимость всей сделки — $19 млрд (1,35 трлн руб.), однако по словам министра обороны Канады Аниты Ананд, в эту цену входят поставки необходимого оборудования, включая тренажеры, а также строительство объектов инфраструктуры. Сколько будут стоить следующие машины, источник не уточнил.

Второй высокопоставленный военный заверил, что Канада получит самую современную версию самолета: Lot 18, Block 4, оснащенную самыми современными технологиями. Эти информация подкрепляется словами Ананд, которая заявила, что технология невидимости, использованная в F-35, сейчас развилась до такой степени, что у нее «нет проблем».

Напомним, о приобретении F-35 ранее сообщила министр обороны Канады.