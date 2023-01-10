Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
Классифайд газеты Деловой Монреаль
Новости Телеканал CBC узнал подробности сделки по приобретению Канадой 88 F-35
фото: https://www.popularmechanics.com/

Телеканал CBC узнал подробности сделки по приобретению Канадой 88 F-35

Виктория Христова Янв 10, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Телеканал CBC узнал подробности сделки по приобретению Канадой 88 F-35 отключены 41 Просмотров

Подробности сделки по приобретению Канадой 88 американских истребителей F-35 привел канадский телеканал CBC со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников из минобороны Канады.

Подробности сделки по приобретению Канадой 88 американских истребителей F-35 привел канадский телеканал CBC со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников из минобороны Канады.

Один из чиновников сообщил, что четыре самолета из первой партии будут стоить по $85 млн (6 млрд руб.) Стоимость всей сделки — $19 млрд (1,35 трлн руб.), однако по словам министра обороны Канады Аниты Ананд, в эту цену входят поставки необходимого оборудования, включая тренажеры, а также строительство объектов инфраструктуры. Сколько будут стоить следующие машины, источник не уточнил.

Второй высокопоставленный военный заверил, что Канада получит самую современную версию самолета: Lot 18, Block 4, оснащенную самыми современными технологиями. Эти информация подкрепляется словами Ананд, которая заявила, что технология невидимости, использованная в F-35, сейчас развилась до такой степени, что у нее «нет проблем».

Напомним, о приобретении F-35 ранее сообщила министр обороны Канады.

 

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal