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Ученые раскрыли секрет прочности бетона в древнеримских строениях

Виктория Христова Янв 10, 2023 История, Новости Комментарии к записи Ученые раскрыли секрет прочности бетона в древнеримских строениях отключены 44 Просмотров

Международная группа исследователей во главе с Массачусетским технологическим институтом (MIT) пролила свет на загадку прочности бетона в древнеримских строениях

Международная группа исследователей во главе с Массачусетским технологическим институтом (MIT) пролила свет на загадку прочности бетона в древнеримских строениях. Об этом 9 января пишет портал Designboom.

Пантеон в Риме, построенный около 126-128 гг. н. э., является самым большим неармированным бетонным куполом в мире и до сих пор не изменился. Многие другие древнеримские сооружения выдержали испытание временем в различных климатических условиях, зонах землетрясений и даже при непосредственном контакте с морской водой.

При этом многие современные аналоги бетона разрушились всего через несколько десятилетий, что заставило ученых всего мира задуматься, что делает этот древний строительный материал таким прочным.

Долгое время исследователи думали, что долговечность древнего бетона обусловлена одним ингредиентом: пуццолановым материалом, происходящим из района Поццуоли в Неаполе.

При ближайшем рассмотрении исследовательская группа, возглавляемая Массачусетским технологическим институтом и включающая исследователей из Соединенных Штатов, Италии и Швейцарии, обнаружила, что эти древние образцы также содержали небольшие белые кусочки, называемые «известковыми обломками», которые, как давно известно, являются обязательным компонентом римского бетона.

Новое исследование предполагает, что именно эти крошечные комочки извести придавали бетону способность к самовосстановлению.

Спектроскопическое исследование показало, что римский бетон, вероятно, был изготовлен путем смешивания карбоната кальция с пуццолановым материалом и водой при очень высоких температурах — процесс, называемый «горячим смешиванием». Исследователи считают, что «горячее смешивание» является ключом к сверхпрочности римского бетона.

 

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